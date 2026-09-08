"Tu aura es ser un verdadero héroe": Trabajador recibió millonario premio tras salvar a una niña de ser atropellada

08 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Cruz, trabajador de una tienda en Puebla, México, se convirtió en protagonista de un acto de valentía luego de arriesgar su vida para evitar que una niña fuera atropellada por un automóvil.

El empleado, quien trabaja como gerente en "El Rey del Ahorro", reaccionó al ver que la menor corría peligro después de escapar del cuidado de sus padres y cruzar corriendo hacia una calle por donde circulaban vehículos.

Según informó el medio local Nación 321, su acción se volvió viral y fue reconocida por la empresa, que decidió premiarlo por su reacción y valentía, pese a que, según lo expuesto, la familia de la menor no le habría entregado un agradecimiento.

"Tu aura es ser un verdadero héroe"

“Aunque no era tu responsabilidad, aunque no era tu obligación estar al pendiente, y aunque quizá nunca recibas el agradecimiento que mereces, siempre demuestras que eres alguien que está al pendiente de cualquier suceso”, indicó el negocio en sus redes sociales.

“Eso no solo lo has demostrado trabajando, sino también como persona. Y el día de hoy queremos reconocer precisamente ese valor que hay en ti. En un mundo donde muchas veces lo que genera ‘AURA’ es la indiferencia, tú, hoy por hoy, demuestras que tu AURA es ser un verdadero HÉROE. Porque hoy no salvaste un resultado, no salvaste una venta, no salvaste una operación. Hoy salvaste una vida”, dijo la publicación.

Recibió un premio por salvar a la niña

Como reconocimiento por su actuar, la empresa gratificó a Luis Cruz con un cheque por 20 mil pesos mexicanos ($1.092.818 chilenos).

“Hoy no sólo nos sentimos afortunados de tener a un extraordinario gerente entre nosotros. Nos sentimos afortunados de compartir este espacio con una extraordinaria persona. Siempre vamos a reconocer a una persona buena cuando tenga el valor de hacer el bien. Y hoy, más que nunca, queremos reconocerte. Porque el gerente del año no es solamente quien obtiene los mejores resultados. Es quien, cuando llega el momento de demostrar quién es, hace lo correcto. Y tú lo hiciste. Felicidades por ser el tipo de persona que queremos tener a nuestro lado”, culminó la publicación.

El gesto también fue ampliamente valorado en redes sociales, donde decenas de usuarios reconocieron la acción del trabajador y destacaron que su rápida reacción permitió evitar una tragedia.