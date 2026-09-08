"Me amo así como soy": Carla Ballero respondió a las críticas por su cuerpo y reveló los cambios físicos que atraviesa

08 sept. 2026 - 18:32 hrs.

Durante bastante tiempo, Carla Ballero decidió alejarse de las redes sociales y dejar de compartir sus habituales sesiones de ejercicio para evitar las constantes críticas que ha recibido sobre su peso.

Sin embargo, la exchica reality decidió enfrentar los juicios y anunció su regreso a las plataformas digitales con un contundente mensaje de autoaceptación.

"No se desgasten"

La comunicadora publicó un registro en su cuenta de Instagram mostrando sus entrenamientos en casa, espacio que aprovechó para abordar directamente los mensajes que suele recibir por su contextura delgada.

"Hace tiempo que no subía contenido, de hecho, había dejado de subir porque yo siempre hacía contenido entrenando y todo, pero siempre que subo contenido empiezan con 'que es delgada, que es flaquita'", relató.

"La verdad es que yo soy así. Me alimento bien, como mucha proteína al día, entreno a diario, descanso tres veces a la semana. Entonces, la verdad es que es lo que hay, así soy, así que no se desgasten escribiéndome cosas porque soy así hace muchos años. Siempre fui de contextura delgada y voy a seguir siéndolo. Me cuesta más a mis casi 50 años subir de peso incluso", añadió.

"Yo me amo así como soy"

Lejos de dejarse afectar por las opiniones ajenas, la hermana de Álvaro Ballero confirmó que continuará publicando rutinas de ejercicio para sus seguidores y reveló que actualmente atraviesa por la perimenopausia, etapa previa a la menopausia que conlleva diversos cambios en el organismo.

"Lo importante es que yo me amo así como soy, me encanta mi cuerpo, soy feliz. La idea de subir contenido y ejercicio es demostrarles que igual, pese a que yo estoy con la perimenopausia, todas las cosas que nos empiezan a pasar a las mujeres a esta edad, que los bochornos, etc, que es súper heavy", comentó.

Para cerrar, destacó que "ocuparme de mí es maravilloso, es lo que más me importa de mi bienestar y de mi interior, así que por eso es que yo toda mi vida he entrenado y para mí el entrenamiento es un estilo de vida. Así que se los voy a seguir compartiendo como lo hacía antes, pese a las críticas o a lo que quieran decir, se los voy a compartir igual".

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