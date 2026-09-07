Snoop Dogg busca catador de helados: Ofrece un sueldo de $10 millones al mes y trabajo 100% remoto

07 sept. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajo que parece sacado de una película se transformó en una búsqueda laboral real. La estrella mundial del hip-hop Snoop Dogg, en alianza con su marca de postres helados Dr. Bombay, abrió una convocatoria a nivel mundial para contratar a su primer catador oficial de helados.

La oferta económica y las condiciones de la vacante impactaron rápidamente las redes sociales: un contrato inicial de tres meses con un sueldo mensual de 10.000 dólares (casi 10 millones de pesos chilenos al cambio actual), todo bajo una modalidad de teletrabajo.

Mucho más que solo probar postres

A pesar de lo atractivo del anuncio, las funciones del puesto van más allá de solo probar las preparaciones que lleguen a la casa del elegido. La persona seleccionada tendrá un rol activo en la estrategia de la compañía, evaluando texturas, niveles de dulzor y aromas de nuevos productos antes de que salgan al mercado.

Además, el trabajador deberá monitorear tendencias gastronómicas globales e identificar sabores en tendencia en distintos países. Así mismo, colaborará directamente con el equipo para diseñar y lanzar un nuevo sabor de helado con sello propio.

Requisitos y cómo postular al trabajo

Para sorpresa de los interesados, la empresa aclaró que no se exige experiencia previa como crítico gastronómico o formación profesional como chef. El perfil apunta a creadores de contenido, estudiantes, periodistas o fanáticos de la gastronomía con personalidad curiosa, agudeza cultural y soltura para comunicar ideas.

El proceso de reclutamiento se realiza de forma conjunta con la plataforma de contratación Deel y las postulaciones están abiertas en redes sociales y LinkedIn. Los interesados solo necesitan tener pasaporte al día, hablar inglés de manera fluida y contar con disponibilidad total durante los tres meses que durará el contrato.

Ante esto último, es importante recalcar que este puesto de tres meses, con una remuneración de US$10.000 mensuales, no necesariamente termina ahí. La compañía confirmó que, según el desempeño del elegido, existirá la posibilidad real de extender el contrato y sumarse permanentemente al equipo global de marketing de la marca.