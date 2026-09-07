"Estamos defendiendo la soberanía de Chile": Oposición anuncia interpelación al canciller por tensión con Argentina

07 sept. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La oposición anunció este lunes una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, a raíz de la respuesta del Gobierno frente a la tensión diplomática con Argentina por las declaraciones relacionadas con el Estrecho de Magallanes.

El anuncio fue realizado desde el Congreso Nacional, donde el diputado Gonzalo Winter (FA) cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de relaciones internacionales y apuntó directamente a las distintas señales entregadas por autoridades chilenas frente a la controversia.

Winter acusa falta de conducción

“El ministro de Defensa nos dice que va a pasar una cosa, el canciller nos dice que va a pasar otra y el Presidente de la República hace una tercera, demostrando a los chilenos que no hay un plan”, sostuvo Winter.

El parlamentario también criticó las declaraciones provenientes desde Argentina y apuntó contra la respuesta del oficialismo. En ese sentido, cuestionó que se destacara la reafirmación del Tratado de 1881 por parte del Presidente argentino, señalando que dicho acuerdo lleva décadas vigente.

A juicio de Winter, la situación demostraría una falta de conducción de las relaciones internacionales y acusó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast de mantener una posición de “subyugación ideológica frente al gobierno del presidente Milei”.

“Estamos defendiendo la soberanía de nuestro país”

Posteriormente, el diputado Nelson Venegas (PS) sostuvo que la interpelación busca abordar lo que calificó como una conducción “confusa, ambigua, equivocada, timorata” por parte de la Cancillería y el Gobierno.

Venegas afirmó que la decisión no responde únicamente a la controversia con Argentina, sino también a otras situaciones vinculadas con la política exterior chilena. “Lo que estamos haciendo es defender la soberanía de nuestro país”, aseguró.

El parlamentario agregó que la acción pretende ser entendida como una defensa de los intereses nacionales y no solamente como una iniciativa de oposición. “Esto va más allá de una posición política de oposición, sino que tiene que ver con defender los intereses nacionales”, planteó.

Interpelación quedaría para el 29 de septiembre

De acuerdo con lo señalado desde el Congreso, la oposición ingresará la solicitud de interpelación durante este lunes, pero considerando los plazos legislativos, la instancia quedaría fijada para el 29 de septiembre.

Venegas explicó que la decisión de considerar los plazos busca evitar que la interpelación interfiera con el viaje del canciller junto al Presidente de la República a Naciones Unidas.

De esta manera, la oposición busca que Francisco Pérez Mackenna responda en el Congreso por la actuación del Gobierno frente a la controversia con Argentina y otros asuntos relacionados con las relaciones internacionales de Chile.

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