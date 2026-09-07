"Lo vamos a acomodar": Pavez aborda polémica por sueldo de $1,9 millones a estudiante de Periodismo en el Ministerio del Interior

07 sept. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió este lunes a la cuestionada contratación de un estudiante de Periodismo de 19 años en la cartera, quien recibe una remuneración de $1,9 millones.

Se trata de Cristóbal Soto, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue incorporado al Ministerio del Interior como “encargado de redes sociales y apoyo comunicacional”, con el objetivo de fortalecer la información institucional del organismo.

La contratación generó cuestionamientos debido a que el joven aún no cuenta con un título profesional y, pese a ello, percibe un sueldo de $1,9 millones. La situación incluso provocó reparos desde el propio oficialismo.

Pavez anuncia ajuste en la remuneración

Consultado por el caso, el subsecretario defendió el trabajo que realizan quienes se desempeñan en el Ministerio del Interior, aunque reconoció que se revisará la renta asignada al joven.

“Todas las personas que trabajan en el ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo por el cual fueron sumados, convocados, contratados, con el mayor nivel de profesionalismo. Y eso me consta como subsecretario, como jefe de servicio”, afirmó.

Sin embargo, Pavez señaló que la controversia generada por el sueldo de Soto derivará en una modificación de su remuneración.

“Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informar que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarado y lo vamos a acomodar de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden y eso es algo que no debiera ser parte de ninguna polémica”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que el jefe de bancada de diputados republicanos, Benjamín Moreno, planteara la necesidad de que Interior entregue explicaciones respecto de la incorporación del estudiante.

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