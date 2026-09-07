Firma de finiquito: ¿Qué debes hacer si no estás conforme con el documento ni los montos?

07 sept. 2026 - 16:30 hrs.

El término de una relación laboral es un proceso complejo por el que muchos trabajadores han pasado más de una vez, por ello es clave prestar atención a los detalles, sobre todo al momento de recibir la propuesta de finiquito.

Este documento certifica el fin del contrato y detalla los pagos correspondientes a vacaciones proporcionales, años de servicio o indemnizaciones. Sin embargo, si al momento de revisarlo notas errores o no estás de acuerdo con el monto, es clave saber qué hacer para no perder tus beneficios.

¿Qué se debe hacer si no estás de acuerdo con el finiquito?

Si detectas inconsistencias en los montos, periodos no pagados, problemas con las cotizaciones previsionales o estás en desacuerdo con la causal de despido, no debes ratificar ni firmar el finiquito de manera definitiva sin hacer observaciones.

Para este escenario, tanto el portal digital de la Dirección del Trabajo (DT) como la modalidad presencial ofrecen alternativas para proteger tus derechos en estos casos:

Aceptar con reserva de derechos: Si estás de acuerdo con una parte del dinero, pero no con el total, puedes aceptar el documento firmando con reserva de derechos. Esto permite que tu empleador te pague las sumas en las que sí hay conformidad, mientras dejas por escrito las observaciones para reclamar el resto.

Si estás de acuerdo con una parte del dinero, pero no con el total, puedes aceptar el documento firmando con reserva de derechos. Esto permite que tu empleador te pague las sumas en las que sí hay conformidad, mientras dejas por escrito las observaciones para reclamar el resto. Rechazar la propuesta: Puedes optar por no firmar el documento y dejar registrados tus comentarios en la plataforma. En este caso, el empleador deberá generar una nueva propuesta de finiquito presencial dentro de los plazos legales.

¿Qué información debe contener el finiquito?

Antes de tomar cualquier decisión o firmar, es fundamental revisar que el documento contenga tus datos y los del empleador, el sueldo, el desglose de remuneraciones y la causal legal del despido.

Asimismo, debe detallar los montos de indemnizaciones, vacaciones y la información del pago de cotizaciones de salud, AFP y Seguro de Cesantía (AFC). Si el empleador no tiene las cotizaciones pagadas al día hasta el último mes anterior al despido, no debes firmar el documento y se debe solicitar orientación ante la DT o la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

¿Qué pasa cuando no se firma el finiquito?

Si decides no firmar la propuesta, el empleador debe informar de esta condición a la Dirección del Trabajo. Si bien el término de la relación laboral se hace efectivo, no podrás cobrar los montos involucrados hasta que el documento sea ratificado o se resuelva la discrepancia.

En caso de mantener el desacuerdo, dispones de un plazo de 60 días corridos desde la fecha del despido para iniciar acciones:

Ingresar un reclamo ante la Inspección del Trabajo: Corresponde a una gestión administrativa y gratuita mediante el portal Mi DT para agendar una audiencia de conciliación con el empleador.

Corresponde a una gestión administrativa y gratuita mediante el portal Mi DT para agendar una audiencia de conciliación con el empleador. Presentar una demanda laboral: Si no se logra un acuerdo en la conciliación, se puede acudir a los Juzgados de Letras del Trabajo. Para este trámite se puede contar con un abogado particular o solicitar asistencia gratuita en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

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