Seguro de Cesantía entregará dos nuevos pagos: ¿Cuáles son los montos?

07 sept. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Pensiones (SP) instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) la activación de dos pagos adicionales del Seguro de Cesantía. Esta medida busca ir en ayuda de los trabajadores que se encuentran desempleados en el país.

¿Quiénes son los beneficiarios?

El beneficio está destinado a aquellas personas que recibieron el quinto giro del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) durante el mes de agosto de 2026. La asignación aplica de manera automática tanto para quienes tenían contrato indefinido como a plazo fijo, por lo que no se necesitan trámites ni postulaciones adicionales.

Para cobrar el sexto giro en septiembre y el séptimo giro en octubre, el usuario debe continuar cesante y buscar trabajo activamente mediante la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

¿Por qué se activó esta medida?

La activación responde a lo dispuesto en la Ley N° 19.728. Esta normativa establece giros adicionales por alta cesantía cuando la tasa nacional de desocupación excede en más de un punto porcentual al promedio registrado durante los últimos cuatro años.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación en el trimestre móvil mayo-julio de 2026 llegó a un 9,5%, superando el promedio cuatrienal de 8,5%.

Montos de los pagos adicionales

Cada giro extra corresponde al 30% del promedio de las remuneraciones del trabajador en los últimos 10 meses de cotización:

Sexto giro (septiembre de 2026): Entre $129.085 y $430.288.

Séptimo giro (Octubre de 2026): Entre $129.085 y $430.288.

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