"Deséenme suerte": Nico Yunge preocupa tras revelar que está hospitalizado en Londres y compartir mensaje

07 sept. 2026 - 08:47 hrs.

Nicolás Yunge, recordado por su participación en el docureality "Perla, tan real como tú", generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Londres.

El exchico reality compartió una serie de registros desde el Hospital de Kingston, donde aparece el rostro hinchado y conectado a oxígeno. Sus publicaciones se produjeron luego de sufrir complicaciones tras un procedimiento dental.

¿Qué le pasó a Nico Yunge?

Las primeras señales de alerta aparecieron cuando Yunge publicó una fotografía de su mano conectada a suero junto al mensaje "de vuelta al hospital".

Horas más tarde subió un video en el que dijo: "De vuelta al hospital porque parezco una papa, no sé si pueden ver. Qué onda el nivel de inflamación que tengo, así que deséenme suerte".

"Quién se hubiera imaginado que un procedimiento dental me iba a dejar en la unidad de cuidados intensivos", añadió con cierta dificultad para hablar.

"Estoy contento con la vida que tuve"

Lo más preocupante del registro fue cuando Yungue comenzó a hablar en tono de despedida para sus seguidores: "Si me pasa algo, porque me tuvieron que dar adrenalina para despertarme y después morfina, estoy contento con la vida que tuve", expresó.

Luego, agradeció a las personas que han sido parte de su vida: "Gracias a los amigos que tuve en el camino, los quiero mucho (...) Gracias a toda la gente que estuvo en mi vida y no sé qué va a pasar acá, estoy cansado".

Horas más tarde, Yunge volvió a publicar una historia en Instagram, donde confirmó que continúa en la UCI. Cabe recordar que el influencer vive desde hace varios años en Inglaterra, país donde se radicó después de su paso por televisión.

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