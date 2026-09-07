Una "mini ciudad" frente al mar: Arica City Center entra en su etapa final tras 17 años de desarrollo

07 sept. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

En 2009 comenzó la construcción de un megaproyecto inmobiliario en Arica que contemplaba hoteles, departamentos, un casino, restaurantes y espacios para eventos. 17 años después, Arica City Center se prepara para entrar en la última etapa de su plan de desarrollo.

La iniciativa, impulsada por Arica Desarrollo e Inversiones S.A. (Adisa), filial del grupo español Egasa, contempla una inversión superior a 120 millones de dólares y está emplazada en un terreno de casi tres hectáreas.

Una "mini ciudad" frente al mar

Según publicó Diario Financiero, las últimas etapas del proyecto ya iniciaron su proceso de comercialización y su construcción está programada para comenzar entre 2027 y 2028.

Arica City Center ya reúne distintas instalaciones y servicios. Entre ellos se encuentra el hotel Antay, el único establecimiento 5 estrellas de la ciudad, que cuenta con 129 habitaciones, piscina temperada, saunas y gimnasio.

El complejo también alberga el Casino Luckia Arica, además de un centro de convenciones con capacidad para 800 personas y un boulevard gastronómico que incluye tiendas y 11 restaurantes.

A esto se suman cuatro torres de departamentos de entre 17 y 22 pisos. Las primeras dos, correspondientes al Condominio El Paso, ya fueron completamente vendidas, mientras que recientemente terminó la construcción de un tercer edificio residencial.

¿Qué falta por construir?

La última etapa contempla dos proyectos principales: un cuarto edificio de departamentos, que será el segundo del Condominio El Paso 2, y una torre de oficinas de 12 pisos ubicada junto al hotel.

La torre de oficinas contempla plantas libres que podrán adaptarse a espacios de entre 45 y 805 metros cuadrados. Además, tendrá 190 estacionamientos para visitas, cinco ascensores, seguridad permanente, climatización y un sistema autónomo de abastecimiento de agua potable.

En tanto, los nuevos departamentos tendrán opciones de dos, tres y cuatro dormitorios, con precios desde UF 5.900. "Si compraras un departamento como este en Santiago, te valdría el doble", afirmó al citado medio María Ester González, directora comercial de Hotel Antay Arica.

Según González, el proyecto completo representa la mayor inversión privada realizada en Arica en más de seis décadas. "Es un verdadero concepto de mini ciudad dentro de la ciudad, que está redefiniendo el estándar de vida, turismo y negocios en el extremo norte de Chile", cerró.

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