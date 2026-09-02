Contará con un moderno puente de dos pisos: El impresionante megaproyecto vial que tiene un costo de más de US$ 4.400 millones

02 sept. 2026 - 18:28 hrs.

Un megaproyecto vial de US$ 4.400 millones busca destrabar uno de los puntos más congestionados para el comercio en el continente. Se trata del Brent Spence Bridge Corridor Project de Estados Unidos, una obra clave diseñada para duplicar la capacidad de tránsito entre los estados de Ohio y Kentucky, una ruta por la que pasa cerca del 3% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El corazón de la iniciativa es la construcción de un nuevo puente de dos pisos que convivirá con la estructura original, inaugurada en 1963. El plan no se queda solo en el río: también contempla remodelar y ensanchar 12,8 kilómetros de autopista para evitar que los camiones de gran tamaño terminen atrapados en los tacos locales.

Hoy por esa vía circulan 160.000 vehículos al día, entre autos particulares y camiones de alto tonelaje. El problema es que el puente viejo se diseñó para aguantar la mitad (80.000 vehículos). Esta sobrecarga genera grandes congestiones diarias en un tramo por donde pasan más de US$ 1.000 millones en productos cada 24 horas, lo que al año suma unos US$ 400.000 millones.

Imágen generada con inteligencia artificial

Las cifras clave de la obra

Costo de la obra : US$ 4.400 millones, financiados entre el gobierno federal y los estados de Ohio y Kentucky.

: US$ 4.400 millones, financiados entre el gobierno federal y los estados de Ohio y Kentucky. Valor de la carga : Mueve más de US$ 1.000 millones diarios en fletes, insumos y productos de consumo.

: Mueve más de US$ 1.000 millones diarios en fletes, insumos y productos de consumo. Flujo de vehículos : El antiguo puente se diseñó para 80.000 autos al día, pero hoy soporta el doble (160.000).

: El antiguo puente se diseñó para 80.000 autos al día, pero hoy soporta el doble (160.000). Tramo a intervenir : 12,8 kilómetros de autopistas y enlaces clave.

: 12,8 kilómetros de autopistas y enlaces clave. Impacto laboral: Creará miles de puestos de trabajo durante su construcción y abrirá oportunidades para pymes locales.

El proyecto lo llevan adelante en conjunto los departamentos de Transporte de Ohio y Kentucky. Con los trabajos ya en marcha desde mayo, se espera que las obras terminen en 2031, mientras que durante ese mismo año y hasta 2033 está previsto que el puente original vuelva a estar operativo, logrando separar de forma definitiva el viaje diario de los vecinos del paso constante de los camiones de carga pesada.