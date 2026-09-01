Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre las Malvinas: ¿Qué podría cambiar?

01 sept. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a que Washington revise su postura sobre la soberanía de las islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina y administrado actualmente por Reino Unido.

Consultado directamente sobre si su Gobierno está evaluando modificar la posición estadounidense, Trump respondió que "siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas", sin entregar mayores detalles sobre un eventual cambio.

La declaración vuelve a poner en el centro una disputa que enfrenta a Argentina y Reino Unido desde hace décadas y que incluso llevó a ambos países a una guerra en 1982.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas?

Hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido una posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía.

Washington reconoce que las islas son administradas de facto por Reino Unido, pero no toma una posición definitiva respecto de a qué país pertenecen. Esta postura también reconoce que existe una disputa de soberanía entre Londres y Buenos Aires.

En abril de este año, el Departamento de Estado ya había señalado que la posición estadounidense sobre las Malvinas se mantenía sin cambios, luego de que surgieran versiones sobre una eventual revisión.

¿Por qué Trump podría cambiar su postura?

La posibilidad de modificar esta posición estaría vinculada a las presiones de Estados Unidos para que sus aliados aumenten el gasto en defensa.

Según AFP, una eventual revisión podría utilizarse como una herramienta de presión sobre Reino Unido, en un momento en que Washington busca que sus socios incrementen sus compromisos militares.

El tema ya había generado especulaciones durante abril, cuando surgieron versiones sobre un posible cambio de postura estadounidense.

El Gobierno argentino ha defendido históricamente su reclamación sobre las islas. El presidente Javier Milei también ha mantenido una postura firme sobre el territorio. Tras esas declaraciones, afirmó: "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas".

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