"República de Lemuria": Conductor decía ser diplomático de un país que no existe y terminó detenido en la Ruta 5 Norte

01 sept. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular procedimiento policial se registró durante la tarde del lunes en la Ruta 5 Norte, luego de que Carabineros detuviera a un conductor que aseguraba ser diplomático de la inexistente "República de Lemuria".

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando funcionarios de la Tenencia Carreteras Lampa realizaban un patrullaje preventivo a la altura del kilómetro 20, en dirección a Santiago, y detectaron un vehículo que circulaba con placas patentes que no correspondían a las utilizadas por vehículos diplomáticos acreditados en Chile.

Se negó a ser fiscalizado

Según explicó el capitán Eduardo Oyarce, el conductor sostuvo inicialmente que no podía ser fiscalizado porque pertenecía al cuerpo diplomático de una supuesta embajada de Lemuria.

"Manifiesta que no podía ser fiscalizado por el personal policial al tratarse de una persona que integraba un cuerpo diplomático, específicamente que pertenecía a la embajada de una república ficticia que señalaba que se llamaba Lemuria", detalló el capitán.

Ante la insistencia de Carabineros para identificarlo, el hombre se negó a entregar su cédula chilena y reiteró que tenía una condición diplomática que, según su versión, le impedía ser fiscalizado.

Tenía pasaporte diplomático falso

Por este motivo, los funcionarios procedieron a su detención por ocultación y usurpación de identidad y trasladaron el procedimiento hasta la Tenencia.

Fue en ese lugar donde, mediante la verificación de sus antecedentes y sistemas policiales, se logró establecer que no se trataba de un diplomático extranjero, sino de un ciudadano chileno de aproximadamente 50 años.

Además, Carabineros confirmó que el automóvil no mantenía encargo por robo, pero circulaba con toda su documentación vencida y con una patente falsaa.

El detenido, en tanto, no registra antecedentes penales, de acuerdo con la información entregada por la policía. Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar la situación procesal del hombre y si será presentado ante el Juzgado de Garantía correspondiente.

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