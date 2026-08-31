Se casa Trinidad Kast: La sexta hija del Presidente prepara su matrimonio para 2027

31 ag. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La familia presidencial está en el foco, esta vez tras revelarse que Trinidad Kast Adriasola, sexta hija del Presidente José Antonio Kast y de la primera dama María Pía Adriasola, se encuentra preparando su matrimonio, el que está previsto para el próximo año.

La joven de 24 años estudia Medicina en la Universidad de los Andes y ha construido una comunidad en redes sociales como creadora de contenido vinculada a la fe católica. En ese contexto, compartió una reflexión sobre el significado que tiene para ella el matrimonio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Trinidad sostuvo: "Casarse por la Iglesia no es sólo una ceremonia bonita. Es un compromiso serio", fue la mirada personal que dio sobre el proceso que vive.

Su faceta como influencer de contenido religioso

Trinidad Kast es conocida en redes sociales por difundir contenidos sobre espiritualidad a través de una cuenta de Instagram bajo el nombre "Una luz para ti".

En el mismo registro en el que habló sobre el matrimonio, también hizo una precisión respecto de aquellas parejas que no pueden tener hijos: "Dios los llama a ser fecundos en la vida espiritual, en la caridad, la entrega por los demás y la acogida”, expresó.

Ejemplos de este vínculo con la vida religiosa también se han presentado fuera de las redes sociales. En 2023 asumió como jefa de la pastoral de la Universidad de los Andes, espacio desde el que ha participado en actividades de formación y acompañamiento dentro de la comunidad universitaria.

La boda de Trinidad llega poco tiempo después de otros matrimonios de hijos del Presidente. En julio de 2024 contrajo matrimonio Nicolás Kast Adriasola, mientras que Matías Kast Adriasola también se casó a fines de ese mismo año.