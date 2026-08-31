"Democracia Siempre": Oposición se coordina contra el Foro Madrid ante presencia del Presidente Kast

31 ag. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición se reunieron este lunes para afinar los detalles del encuentro “Democracia Siempre”, iniciativa que busca marcar una contraparte al Foro Madrid, encuentro que reunirá en Santiago a representantes de la extrema derecha iberoamericana y que contará con la participación del Presidente José Antonio Kast como uno de sus principales oradores.

Tras la reunión, Raúl Soto, presidente del PPD, comentó que “queremos rechazar públicamente el Foro Madrid, que va a convocar al mundo de extrema derecha y a ultraconservadores que han ido instalando agendas liberales y con rasgos autoritarios en el mundo. Por eso, este encuentro lo hemos denominado ‘Democracia Siempre’. Acá tenemos un solo objetivo: defender la democracia que hemos tenido durante las últimas décadas en Chile”.

"Es una amenaza desde el gobierno a la democracia”

Siguiendo la misma línea, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic destacó que “como ven, estamos hablando de Democracia Siempre, porque lo que vemos hoy día es una amenaza desde el gobierno a la democracia”.

“Cuando se empieza a hablar de entregarle facultades al Presidente de la República para terminar con lo que significa el control entre los poderes del Estado”, añadió.

Y aseguró que “nos preocupa, nos preocupa que el Presidente adhiera a este Club de Madrid que finalmente proponga una ideología contraria a la democracia que persigue ideologías contrarias a ellos”.

“Esos son los invitados que vamos a tener durante esta semana por el Presidente de la República. Nos preocupa y vamos a hacer todos los esfuerzos consistentes con la defensa de la democracia como corresponde para nuestro país”, añadió Vodanovic.

Postura del PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó el Foro de Madrid como “un hecho negativo para el proceso tan complejo que lleva la profundización de nuestra democracia y la defensa de él, que se vaya a consumar en Chile una cumbre de los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha”.

“Al igual que parece ocurrir con la legislación que impulsa el Gobierno actual, no tienen ninguna dificultad ni pudor en promover medidas que muestran un beneficio directo para el gran capital y, al mismo tiempo, restringen derechos en lo que se refiere a las expresiones del mundo social. Es decir, afecta de manera integral lo que es el concepto de un sistema democrático”, finalizó Carmona.