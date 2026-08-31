Temblor sacude a la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:30 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Taltal, a 28 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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