Temblor sacude a la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

31 ag. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:30 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Taltal, a 28 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.