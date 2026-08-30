Sismo remece a la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

30 ag. 2026 - 01:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 30 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:19 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla, a 75 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.