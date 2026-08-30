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Sismo remece a la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 30 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:19 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla, a 75 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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