Gobierno activa Código Azul en cinco regiones tras pronóstico de heladas

29 ag. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó este sábado el Código Azul en cinco regiones del país, debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la noche y madrugada.

La medida comenzó a regir a las 17:00 horas de este sábado y se mantendrá vigente hasta las 13:00 horas del domingo 30 de agosto. Su objetivo es proteger la vida y salud de las personas que se encuentran en situación de calle ante las condiciones meteorológicas.

El Código Azul estará activo en la Región Metropolitana y en sectores específicos de otras cuatro regiones: Los Andes y San Felipe, en Valparaíso; Rancagua, en O’Higgins; Talca y Curicó, en el Maule; y Los Ángeles, en Biobío.

Con la activación de la medida se reforzarán las rutas sociales que recorren los sectores donde permanecen personas en situación de calle, con entrega de alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.

Desde el Gobierno realizaron además un llamado a la ciudadanía a reportar casos de personas que necesiten apoyo o alojamiento durante esta jornada.

Para realizar estos reportes está disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0, de manera gratuita. También se pueden ingresar alertas a través del sitio web codigoazul.gob.cl.

El Código Azul es una estrategia de emergencia destinada a reforzar la red de atención para personas en situación de calle cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para su salud y seguridad.