Young Cister anuncia inédita gira por teatros: recorrerá siete ciudades desde Antofagasta a Puerto Montt

29 ag. 2026 - 22:39 hrs.

Grandes noticias recibieron los fanáticos de Young Cister en regiones, luego de que el cantante urbano anunciara una inédita gira que lo llevará a recorrer siete ciudades del país con presentaciones en teatros regionales.

Se trata del “XPRESS TOUR XULO 2026”, una propuesta más íntima que busca replicar el formato que presentó en Sala Metrónomo, combinando sus grandes éxitos con canciones que sus seguidores llevan tiempo pidiendo.

La gira comenzará el 20 de noviembre en La Serena y continuará por Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Curicó, Valdivia y Puerto Montt.

Las fechas y recintos confirmados son:

20 de noviembre: Teatro Vive Centenario, La Serena.

22 de noviembre: Teatro Municipal de Antofagasta.

29 de noviembre: Teatro Marina del Sol, Concepción.

4 de diciembre: Teatro Mauri, Valparaíso.

5 de diciembre: Teatro Provincial de Curicó.

12 de diciembre: Teatro Cervantes, Valdivia.

13 de diciembre: Teatro Diego Rivera, Puerto Montt.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Los tickets estarán disponibles desde el martes 1 de septiembre a las 00:00 horas, a través de Toliv y del sitio oficial de Xpress Tour Xulo.

La venta contará con entradas generales y cupos limitados para Meet & Greet, por lo que los fanáticos que quieran ser parte de esta experiencia deberán estar atentos al inicio de la venta.