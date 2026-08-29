Hermana periodista de José Antonio Neme reveló un anhelo con el animador de Mucho Gusto: "Me encantaría"

29 ag. 2026 - 11:15 hrs.

José Antonio Neme, en uno de sus tradicionales tornados verboreicos en Mucho Gusto, contó que la última vez que asistió a un matrimonio fue al de su hermana menor y que solo estuvo 25 minutos antes de retirarse. "Estoy contento de haberme quedado 25 minutos porque se separó", sostuvo entre risas.

Esa frase activó de inmediato las notificaciones en la cuenta de Instagram de María Fernanda Neme, la menor de los hermanos, quien de inmediato salió a responderle con un video. Ella misma contó en LUN que su hermano no se guardó nada al llamarla después: "¿Me mandó un carril? ¿No importa?", a lo que ella le respondió: "¿Cuándo me ha importado lo que digas?... ¿Contaste que en esos 25 minutos te comiste todos los postres?".

Con la confianza de tener "códigos muy similares", como ella misma describe su relación con José Antonio, la periodista de 34 años decidió que si su hermano contaba anécdotas suyas, ella también tenía derecho a la revancha, por lo que compartió algunos datos sobre el animador de Mucho Gusto.

El miedo de José Antonio Neme

La anécdota que más llama la atención tiene que ver con un miedo muy puntual del conductor de Mucho Gusto. María Fernanda comparó la relación entre ambos con los protagonistas de una conocida película animada, y fue ahí donde surgió el relato: "Él se ve fortachón, pero somos como los personajes de la película Monsters, Inc., él es Sully y yo soy Mike. Le tiene terror a las montañas rusas y todos esos juegos".

El episodio que grafica ese temor ocurrió hace unos seis años en Viña del Mar, en los juegos mecánicos instalados junto al estero Marga Marga.

Ambos se subieron a una atracción que giraba mientras subía y bajaba, cada uno en un carro distinto, y en cuestión de segundos la situación cambió por completo: "De repente empiezo a escuchar gritos baaaajenme, paaaaaren esto, paaaaárenlo. Y yo ¿qué pasa? Fueron minutos terribles", relató.

Según su versión, el susto no terminó ahí. Al bajarse, José Antonio guardó silencio por varios minutos antes de sentenciar que no volvería a subirse a un juego así, y ella pudo notar el nivel de su malestar: "Le tiene terror al no control de la velocidad. Yo le veía la cara y pensaba se va a desmayar y qué hago con este hombre de 80 kilos desmayado".

Otras costumbres que solo se conocen en familia

El miedo a las montañas rusas no fue la única confidencia. María Fernanda también describió a su hermano como un verdadero experto en dormir durante los viajes, algo que notó especialmente en un recorrido que hicieron juntos por Chicago: "José es una marmota, es superbueno para dormir. Si no está trabajando o en el gimnasio, está con los perros durmiendo", contó, agregando que en ese viaje él apenas salió de la habitación del hotel.

A eso se suma otra escena que la hermana recordó entre risas, ocurrida durante ese mismo viaje, cuando ambos perdieron una conexión de vuelo y ella se descompensó por el estrés. En medio de la emergencia, según relató, José Antonio no supo cómo reaccionar y terminó llamando a la madre de ambos para pedirle instrucciones, algo que ella interpreta como parte de su personalidad fuera de cámaras.

La relación de María Fernanda con su hermano

Pese a las bromas, María Fernanda insiste en que la cercanía con su hermano mayor es genuina. Explicó que, aunque tienen once años de diferencia, siempre sintió que él es más un par que un hermano mayor, principalmente por lo parecidos que son en personalidad y sentido del humor.

"Somos los dos piscis y muy parecidos, tenemos la misma vibra. Siempre estuvo muy aguachado conmigo y no quiero decir que soy su hermana favorita, pero sí soy su hermana favorita, jajajaj", asegura.

"Siempre fuimos cercanos. Ahora lo veo menos por su pega, pero cada vez que podemos nos tomamos un café o viajamos, aunque ahora está viajando más con mi mamá porque yo tengo un hijo chiquitito", agregó.

La periodista también valoró el rol que José Antonio ha tenido en su vida profesional, luego de que ella dejara atrás su trabajo en el sector público para dedicarse a otros proyectos. Según contó, fue él quien la impulsó a explorar las redes sociales, un consejo que agradece hasta hoy y que le ha permitido acompañarlo más de cerca, incluso soñando con la posibilidad de trabajar juntos en el futuro.

"Mi hermano es muy correcto, no es de pedir favores para que me contraten, pero la cantidad de consejos, compañía y asesoramiento que me ha dado la valoro un montón", expresó.

"Me encantaría hacer algo con él, como un podcast comentando las cosas que pasan, me encantaría y así también podría verlo más", añadió.

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