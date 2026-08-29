Coté López se disculpa entre lágrimas con Gala Caldirola y aclara regalo "afrodisíaco" que le llevó a Catar

29 ag. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cote López sigue en el ojo del huracán tras su comentada polémica con Gala Caldirola. A una semana de una conocida pelea en televisión, ayer viernes la empresaria dio una nueva entrevista donde se disculpó con la española.

Fue en un programa de Chilevisión donde Coté habló desde Punta Cana, República Dominicana, lugar en el que se encuentra descansando con una parte de su familia.

"Estoy muy arrepentida"

López, quien lloró durante buena parte de la conversación, emitió generosas palabras para quien fuera la pareja de su exmarido.

“Estoy mal, muy arrepentida. No vengo acá a justificarme, vengo a pedirle disculpas a Gala. Lo necesito hacer, necesito explicar por qué actué de la manera que actué”, dijo de entrada.

En su charla, Coté añadió que "no tenía el derecho a hacer lo que hice... Yo no soy así. Me siento tan mala”.

“Gala no se lo merecía. Ella fue muy bacán conmigo. Cuando hablé en Primer Plano, estaba hablando desde la rabia. No tengo justificación alguna para el daño que le hice a esa mujer”, expuso.

Además, descartó haber llevado alguna sustancia ilícita a Catar, como se dejó entrever en la semana, diciendo que “estábamos en mi departamento y yo llevo a Gala al baño y le dije: ‘Les traigo un regalito para que tengan una noche de pasión’, y ella estaba confundida y me decía que le podía hacer mal. Yo les llevé un afrodisíaco”.

Finalmente, afirmó que su molestia es con Luis Jiménez, quien, tras poner un comunicado en sus redes sociales, no ha vuelto a hablar del asunto.

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