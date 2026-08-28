Coté López responde a especulaciones tras dichos de Gala Caldirola y muestra sus exámenes médicos

28 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Una imagen de sus exámenes médicos fue la respuesta que escogió María José “Coté” López frente a una de las especulaciones que surgieron luego de las declaraciones de Gala Caldirola.

Fue en "Primer Plano" que la modelo española habló sobre el quiebre de su relación con Luis “Mago” Jiménez y dejó ver una situación que, según su versión, habría ocurrido en Catar y habría involucrado a López.

Caldirola, sin dar mayores detalles, describió el episodio como “horrible e ilegal”, aseguró que habría ocurrido frente a su hija y mencionó la posibilidad de presentar una acción judicial. Sus declaraciones dieron paso a distintas teorías en redes sociales, entre ellas una que apuntaba a un supuesto consumo de drogas por parte de Coté López.

La respuesta de Coté López

Ante esa versión, la empresaria publicó en su cuenta de Instagram una imagen de exámenes médicos realizados meses atrás. En el documento aparecen resultados negativos para cocaína, cannabinoides y otras sustancias.

“Cuando llegué desmayada por cálculos”, escribió López junto a la fotografía, aludiendo a una complicación de salud que, según señaló, enfrentó el pasado 22 de abril.

Con la publicación, la empresaria respondió directamente a las especulaciones sobre un eventual consumo de drogas, mostrando los resultados de los exámenes realizados en aquella oportunidad... Algo que luego borró.

Todo sobre Cote López