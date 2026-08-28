Estudio revela que niños redujeron su tiempo en internet en Chile, pero el 49% afirma que sus padres se conectan demasiado

28 ag. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones dio a conocer los resultados de la IX Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes que realiza Claro Chile junto a Criteria Research.

En esta oportunidad, uno de los temas que generó gran interés fue que, por primera vez desde que comenzó la medición, disminuyó el tiempo en el que menores de edad declaran pasar conectados a internet por entretención durante la semana.

La cifra bajó de 3,4 horas diarias en 2025 a 2,5 horas en 2026, casi una hora menos al día, así como la disminución de riesgos como el ciberacoso.

Padres hiperconectados

La radiografía 2026 muestra que el desafío del bienestar digital no involucra únicamente a los menores. El estudio abordó el "sharenting", práctica mediante la cual padres y madres publican fotografías o videos de sus hijos en redes sociales.

Un 64% de los padres encuestados declara publicar este tipo de contenido. Incluso entre los niños, niñas y adolescentes que dicen no subir contenido propio a redes sociales, casi un tercio aparece igualmente en publicaciones realizadas por sus padres.

A ello se suma otro dato: casi la mitad (49%) de los menores considera que sus propios padres pasan demasiado tiempo conectados a internet.

Inteligencia artificial

Además, la inteligencia artificial se instaló con fuerza entre los adolescentes: dos de cada tres (66%) declaran usar ChatGPT, y un 80% de quienes interactúan con estas herramientas dice hacerlo principalmente en actividades de aprendizaje como resolver dudas, hacer tareas o investigar temas de interés, por sobre el entretenimiento (40%) o el apoyo emocional (11%).

Asimismo, el estudio muestra que un 59% de los adolescentes reconoce que en su colegio los compañeros usan chats de IA para hacer trampa en tareas o trabajos escolares "frecuentemente" (40%) o "siempre o casi siempre" (19%), y solo un 37% declara verificar la información que estas herramientas les entregan, pese a que la gran mayoría reconoce que la IA "puede equivocarse".

Si hay un dato de la Radiografía 2026 que no cambió, es que un 63% de los niños, niñas y adolescentes declara haber creído noticias que después resultaron ser falsas, exactamente la misma cifra que en 2024 y en 2025.

Ese es, según el propio estudio, el principal riesgo digital identificado por los propios menores, por sobre el ciberacoso o el contacto con desconocidos.

Ciberacoso

En tanto, el ciberacoso entre adolescentes cayó de 24% a 17%, mientras que un 62% declara no haber vivido este tipo de situaciones, frente al 53% registrado el año anterior.

En paralelo, la familia se consolida como el principal apoyo frente a los riesgos en internet: el 79% de los niños de 8 a 12 años señala que acudiría a su madre ante una experiencia incómoda en línea.

En su novena edición, la radiografía digital encuestó a 1.003 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años de todo el país.