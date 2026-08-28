Se suma formato de 500 gramos: Minsal amplía alerta alimentaria por Listeria en queso mantecoso

28 ag. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una actualización respecto a la alerta alimentaria decretada por la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el queso mantecoso laminado de la marca La Rotunda.

La autoridad sanitaria determinó ampliar la medida preventiva al formato de 500 gramos, luego de haber notificado días atrás una primera alerta enfocada exclusivamente en la presentación de 300 gramos.

La medida fue oficializada tras los análisis epidemiológicos y de fiscalización, los cuales confirmaron el riesgo microbiológico en esta nueva presentación del producto lácteo.

Detalles de los productos y lotes afectados

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado urgente a la población a revisar los envases y abstenerse estrictamente de consumir los productos pertenecientes al lote T3180726, los cuales corresponden a los siguientes detalles:

Nuevo formato incorporado (500 g):

Producto: Queso mantecoso laminado marca La Rotunda

Presentación: Envase de 500 gramos

Lote: T3180726

Fecha de elaboración: 29 de julio de 2026

Fecha de vencimiento: 26 de noviembre de 2026

Formato previamente alertado (300 g):

Producto: Queso mantecoso laminado marca La Rotunda

Presentación: Envase de 300 gramos

Lote: T3180726

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2026

Fecha de vencimiento: 27 de noviembre de 2026

Imagen del queso mantecoso en los dos formatos / Minsal

Acciones sanitarias y recomendaciones a la población

El Minsal ordenó el retiro inmediato del mercado de las unidades correspondientes a los lotes señalados y dispuso la prohibición de su comercialización en supermercados, almacenes y distribuidoras a lo largo de todo el país.

En caso de contar con alguno de estos envases en el domicilio, las autoridades recomiendan no consumir el producto, desecharlo o devolverlo al punto de venta.

Asimismo, se enfatizó que quienes hayan ingerido este queso y presenten síntomas (fiebre, diarrea, vómitos, dolores musculares o malestar general) deben acudir de inmediato a un centro médico.

Allí deben informar sobre el consumo del alimento. La listeriosis representa un riesgo elevado para grupos prioritarios como embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas.

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