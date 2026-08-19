Minsal emite Alerta Alimentaria por presencia de Listeria en producto lacteo

19 ag. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió este miércoles una Alerta Alimentaria por la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de queso mantecoso laminado de la marca “La Rotunda”.

Según detalló la Autoridad Sanitaria, la irregularidad fue detectada durante una fiscalización de rutina en la región de Valparaíso: “La muestra del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos (...) y, de acuerdo con los resultados del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de Listeria”, señalaron en un comunicado oficial.

Detalle del producto afectado

Desde el ministerio hicieron un llamado urgente a las personas que tengan este alimento en sus hogares a no consumirlo. El producto bajo alerta corresponde específicamente a:

Producto: Queso mantecoso laminado (envase de 300 gramos).

Marca: La Rotunda.

Lote: T3180726.

Fecha de elaboración : 30 de julio de 2026.

: 30 de julio de 2026. Fecha de vencimiento: 27 de noviembre de 2026.

Tras la confirmación del laboratorio, la autoridad notificó a la empresa elaboradora, inició un sumario sanitario y dispuso las acciones para concretar el retiro inmediato del lote del mercado.

Riesgos para la salud y grupos vulnerables

La Listeria monocytogenes es una bacteria ambiental capaz de contaminar alimentos. Aunque suele provocar cuadros leves en personas sanas, representa un riesgo alto de complicaciones en poblaciones de riesgo, tales como:

Embarazadas .

. Recién nacidos.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas (pacientes con cáncer, trasplantados, en hemodiálisis o con VIH).

Según confirmó el Ministerio de Salud, los síntomas iniciales pueden comenzar con un estado febril leve o problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea, pero en casos graves pueden derivar en sepsis o meningitis. En el caso de las embarazadas, el microorganismo puede causar abortos o graves complicaciones neonatales.

Desde el Minsal recomendaron a quienes hayan ingerido producto de este lote y presenten alguno de estos síntomas acudir de forma oportuna a un centro de salud.