Los sitios que puedes usar para buscar y verificar ofertas en el Cyber Monday

04 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Con la llegada de un nuevo Cyber Monday, comparar precios antes de comprar puede ser una buena alternativa para saber cuánto cuesta realmente un producto y revisar si el descuento anunciado representa una rebaja respecto de su precio anterior.

Además de las plataformas oficiales de las marcas participantes, existen sitios que reúnen ofertas de distintas tiendas y herramientas que permiten comparar precios o revisar el historial de un producto antes de concretar una compra.

Descuentos Rata

Descuentos Rata es una plataforma chilena que reúne ofertas, cupones y descuentos de distintas tiendas y servicios. El sitio cuenta con categorías que incluyen tecnología, supermercados, moda, restaurantes y otros productos, además de secciones como #Ratatillas, #DescuentosGuata y #DescuentosBencina.

La plataforma también recopila beneficios y promociones asociados a distintos comercios, por lo que puede servir para revisar alternativas y encontrar descuentos durante el evento.

Knasta

Otra alternativa es Knasta, plataforma que permite buscar y comparar precios de productos disponibles en distintas tiendas online. Una de sus principales herramientas es el seguimiento de precios, que permite revisar cómo ha variado el valor de un producto antes de comprarlo.

De esta manera, el usuario puede consultar el historial y comparar el precio actual con valores anteriores para tener más antecedentes antes de decidir si una oferta le conviene.

SoloTodo

Para quienes buscan principalmente productos tecnológicos, SoloTodo permite cotizar y comparar precios entre distintas tiendas. El sitio reúne información sobre productos, precios, especificaciones y disponibilidad, además de ofrecer historiales de precios.

Entre sus categorías se encuentran tecnología y computación, celulares y electrohogar, con productos como notebooks, componentes, consolas, smartphones, refrigeradores, lavadoras y aspiradoras.

Descuentoff

Otra plataforma que reúne promociones es Descuentoff.cl, que recopila descuentos en categorías como moda, tecnología, hogar y entretenimiento.

Así, antes de realizar una compra durante el Cyber Monday, los usuarios pueden revisar distintas plataformas, comparar el precio del mismo producto en diferentes tiendas y elegir la mejor oferta.

Todo sobre Cyber Monday