Cyber Monday 2026: Estas marcas ofrecen descuento de hasta un 60% para renovar el hogar y equipar la cocina

01 oct. 2026 - 18:40 hrs.

Con la llegada de una nueva edición del Cyber Monday, distintas marcas preparan promociones en categorías como descanso, hogar, electrodomésticos y entretenimiento.

Algunas de las ofertas incluso comenzarán antes del inicio del evento, por lo que los consumidores podrán acceder anticipadamente a determinados descuentos.

Hasta 60% de descuento en camas, colchones y textiles

Quienes estén buscando renovar el dormitorio podrán encontrar descuentos de hasta 60% en Cannon Home durante su Cyber.

La promoción contempla distintas categorías vinculadas al descanso y al hogar, entre ellas camas, colchones, sábanas, almohadas, plumones y bergers.

De acuerdo con la información entregada, las promociones comenzaron de forma online durante la noche del miércoles 30 de septiembre, mientras que desde este jueves estarán disponibles en tiendas físicas.

Electrodomésticos para la cocina con descuentos de hasta 60%

Otra de las categorías que tendrá promociones será la de electrodomésticos y productos para equipar la cocina.

Kitchen Center contará con descuentos de hasta 60% en productos seleccionados a partir de este lunes 5 de octubre.

Entre las ofertas estará el Lavavajillas Active 12 Cubiertos Silver FDV, cuyo precio será de $249.990, con un 44% de descuento. También estará disponible la Freidora Airflow FDV, que quedará en $42.990, equivalente a una rebaja de 57%.

A estas ofertas se suma la Parrilla a Gas Essence 3Q Black FDV, que tendrá un valor de $189.990, con un 36% de descuento.

Zapping tendrá 50% de descuento durante el primer mes

El Cyber también contempla promociones relacionadas con servicios de entretenimiento. Zapping adelantará su oferta al domingo 4 de octubre a las 19:00 horas.

La plataforma ofrecerá un 50% de descuento durante el primer mes en sus distintos planes, mediante Zapping.com.

Con la promoción, los valores durante el primer mes serán:

Plan Nacional: $3.950.

Plan Fútbol: $9.450.

Plan Plus: $9.950.

Plan Cine: $12.450.

Plan Plus Fútbol: $14.450.

Plan Cine Fútbol: $16.450.

De esta manera, las promociones abarcarán desde productos para renovar el descanso y equipar la cocina hasta alternativas de entretenimiento, con descuentos que llegarán hasta el 60% en algunos productos.

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