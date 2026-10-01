Gala Caldirola le cierra la puerta al amor tras su escandaloso quiebre: "No quiero estar en pareja nunca más"

01 oct. 2026 - 18:30 hrs.

Gala Caldirola parece haberle puesto una pausa al romance. Tras su escandaloso quiebre con Luis Jiménez, la española aseguró que hoy tiene otras prioridades.

La influencer conversó con Revista Velvet y fue bastante clara al hablar de su presente sentimental. Por ahora, el amor no aparece entre sus planes.

"No quiero estar en pareja nunca más"

"En este minuto no quiero ni pensar en tener otra relación. Si te hablo de lo que siento ahora, no quiero estar en pareja nunca más. Estoy pensando solamente en mí, en mi hija y en mi trabajo", confesó.

La española también contó que está aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Una etapa en la que busca dedicarse tiempo y reconstruirse después de lo ocurrido.

Pero el cambio no sería solamente personal. En televisión también pretende dar vuelta la página, tras confirmarse que será panelista estable de un programa de farándula.

En ese contexto, en conversación con la revista, dijo que pretende dejar atrás una etapa marcada por los realities y la exposición de sus relaciones.

"No me quiero seguir exponiendo"

"Decidí a nivel televisivo que no me quiero seguir exponiendo. Se acabó mi etapa en los realities. Se acabó la etapa de exponer las relaciones de pareja", afirmó.

Y sus ambiciones televisivas van más allá de la farándula. "Si sueño con perfilarme como una animadora, tengo que trabajar para ello, tengo que saber mucho más que de farándula. Tengo que saber de política, de actualidad, de arte, de cultura", sostuvo.

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