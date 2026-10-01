Murió Caupolicán Peña: era profesor en una escuela de San Bernardo mientras ganaba tres títulos con Colo Colo

01 oct. 2026 - 18:38 hrs.

Colo Colo comunicó el fallecimiento de Caupolicán Peña, uno de los jugadores más importantes de su historia. Fue lateral del club entre 1951 y 1962 y su entrenador en 1964. El Cacique destacó la "importante huella" que dejó en la institución y envió sus condolencias a su familia y a quienes compartieron con él su pasión por el fútbol.

Su currículum deportivo ya basta para recordarlo: tres campeonatos nacionales, una Copa Chile, 15 partidos con la selección y un título nacional como técnico de Palestino. Pero su historia tiene un rasgo poco común. Durante buena parte de su carrera en Colo Colo, Caupolicán Peña también era profesor de escuela.

Dedicaba las mañanas a entrenar y las tardes a hacer clases. Siguió con esa doble vida en Santiago mientras el equipo albo ganaba títulos y él se ganaba un lugar en la Roja.

De la Escuela Normal de Victoria al Colo Colo de 1951

Su nombre completo era Rubén Caupolicán Peña Reyes. Nació en Carahue, en la entonces provincia de Cautín, el 15 de septiembre de 1930. El fútbol le venía de casa: su padre, Arturo Peña Ramírez, presidía el club Manuel Plaza de Carahue, y él fue la mascota del equipo desde los tres años.

Estudió en la Escuela Normal de Victoria, donde se formaban los profesores primarios de la época, y se tituló en 1949. Ese mismo año viajó a Santiago con el equipo del establecimiento, que ganó la Olimpíada de Escuelas Normales. En 1950 empezó a hacer clases en Nueva Imperial, mientras jugaba por las selecciones regionales del Biobío y la Araucanía.

Su llegada a Colo Colo tuvo un vínculo con la educación. El contacto fue Humberto Vivanco Mora, que era al mismo tiempo dirigente del club y director general de Educación Primaria. El club lo contrató en abril de 1951.

Profesor por la tarde, lateral derecho por la mañana

Cuando se instaló en Santiago para jugar como profesional, no dejó de enseñar. Siguió como profesor en la Escuela N.º 3 de San Bernardo, en la jornada de la tarde, porque las mañanas eran para los entrenamientos del Cacique.

En la cancha también tuvo que adaptarse. Había sido formado como defensa central, pero en ese puesto Colo Colo ya tenía a Arturo Farías como titular. Lo movieron a la banda derecha y ahí se quedó durante toda su carrera. Debutó como visitante ante Santiago Wanderers, en una victoria alba por 2-1, y durante un tiempo alternó entre el primer equipo y la reserva.

Tres títulos, una Copa Chile y una sola camiseta

Peña jugó en un solo club profesional. Con Colo-Colo ganó los Campeonatos Nacionales de 1953, 1956 y 1960 y la Copa Chile de 1958, y sumó cerca de 200 partidos oficiales en doce temporadas.

Compartió esos años con Misael Escuti, el arquero de los mismos títulos. Cuando Escuti murió en 2005, Peña lo despidió con una frase que recogió la agencia EFE: "Se fue un compañero de 12 años de juego y amistad".

Con la selección chilena jugó 15 partidos entre 1954 y 1958. Debutó el 30 de enero de 1954 en un triunfo por 2-0 y su último partido fue una derrota por 0-2 ante Argentina, en las eliminatorias para el Mundial de Suecia 1958. Disputó dos procesos clasificatorios mundialistas.

El primer presidente del sindicato de futbolistas

Su influencia no se limitó a la cancha. En 1960, todavía como jugador de Colo Colo, asumió como primer presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, cargo que ejerció hasta 1962.

En una época en que los jugadores tenían poco poder frente a los clubes, un lateral titular del equipo más popular del país, y además profesor, se convirtió en la primera voz organizada de sus compañeros. Se retiró como jugador ese mismo 1962 y dos años después volvió a Colo-Colo, esta vez como entrenador.

El técnico del Palestino de los 44 partidos invicto

Como entrenador tuvo una carrera larga y repartida por todo el país. Tras su paso por Colo Colo en 1964 dirigió a Ñublense, a Green Cross de Temuco (hasta 1970), a O'Higgins, a Huachipato en 1971 y a Deportes La Serena en 1972 y 1973. Su etapa más recordada llegó en 1974, cuando asumió en Palestino.

Con Elías Figueroa de regreso desde Brasil y Óscar Fabbiani como goleador, formó el mejor equipo en la historia del club de la colonia palestina. Ese plantel encadenó 44 partidos sin perder entre julio de 1977 y septiembre de 1978, la racha invicta más larga del fútbol chileno, según el registro histórico del club. Ganó la Copa Chile de 1977 y el Campeonato Nacional de 1978, y en 1979 llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

El título de 1978 tuvo un significado especial: Palestino lo aseguró el 26 de noviembre de 1978 al ganarle 3-1 a Colo-Colo, el club de toda la vida de su entrenador. Años después, el volante Rodolfo Dubó, figura de aquel equipo, definió a Peña en Al Aire Libre como "un adelantado a la época", por un equipo que presionaba arriba y salía siempre a ganar.

Del banco de la Roja a Everton, Unión Española y Audax

En 1977 también dirigió a la selección chilena durante las eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978. Después de su ciclo en Palestino, que se extendió hasta 1980, pasó por Everton de Viña del Mar en 1981 y 1982, por Unión Española en 1983 y por Audax Italiano en 1984.

Llevaba un nombre heredado de un toqui mapuche y defendió durante doce años la camiseta de un club que también lleva el nombre de un líder mapuche. Partió en Carahue, se formó como profesor en Victoria y llegó a ser una de las figuras del fútbol chileno de mediados del siglo XX. Colo-Colo lo despide como uno de los suyos. En Palestino, en el sindicato que ayudó a fundar y en las aulas de San Bernardo, también hubo quienes lo tuvieron como referente.

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