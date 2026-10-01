¿Qué se sabe de la salida de Marcelino Núñez de La Roja? Surgen nuevos detalles de la eventual tensión con Nicolás Córdova

01 oct. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelino Núñez dejó la concentración de la Selección Chilena en Estados Unidos y regresó a Inglaterra para reincorporarse al Ipswich Town, en medio de un escenario de tensión dentro del equipo dirigido por Nicolás Córdova.

La salida del volante fue informada oficialmente por la ANFP por "motivos personales". Sin embargo, durante la cobertura de Mega desde Estados Unidos, la periodista Camila Romero entregó nuevos antecedentes sobre la situación y apuntó a una posible ruptura en la relación entre el jugador y el cuerpo técnico.

¿Por qué Marcelino Núñez dejó la Selección?

Según explicó Romero, cuando la ANFP comunicó la liberación del jugador, Núñez ya se encontraba en el aeropuerto de San Luis esperando un vuelo directo a Londres.

La periodista contó que pudo conversar brevemente con el volante, quien se encontraba hablando con su familia y aseguró estar bien, aunque prefirió no profundizar en las razones de su salida.

A partir de entonces comenzaron a circular distintas versiones respecto de lo ocurrido. Una de las hipótesis apunta a un malestar de Núñez con algunas declaraciones y decisiones de Córdova.

Entre los elementos que habrían generado molestia estarían los comentarios realizados por el técnico respecto a algunos jugadores después de la derrota ante Canadá, además de la situación del propio volante, quien fue titular en ese partido, pero no sumó minutos frente a Estados Unidos.

"Creo que hay una ruptura de puentes entre el plantel y el cuerpo técnico. No hay una buena lectura del juego, no hay una buena lectura de la idea. No está llegando bien el mensaje desde la interna", explicó la comunicadora.

Córdova deberá responder por la salida del volante

La situación podría tener nuevas luces durante los próximos días, cuando Nicolás Córdova enfrente a los medios en la previa del próximo partido de La Roja ante México.

El encuentro se disputará el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas de Chile en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, y podrás disfrutarlo en vivo por las pantallas de Mega y MegaGO.

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