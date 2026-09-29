"Estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir": DT Nicolás Córdova tras derrota de la Roja ante EEUU
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Selección Chilena perdió 2-4 con Estados Unidos en un partido amistoso disputado en la noche de este martes 29 de septiembre
Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron ocasiones de gol y mostraron un gran juego en varios instantes del cotejo. Incluso, en un momento se pusieron arriba en el marcador, pero no lograron mantener el resultado.
Al final del duelo, se produjo una polémica que terminó a los empujones, por lo que el juez debió amonestar a algunos futbolistas.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo Córdova en conferencia de prensa?
En conferencia de prensa, el técnico de La Roja hizo un breve análisis del partido y señaló que "estamos superconscientes de que estos partidos van a costar, porque enfrentamos selecciones muy buenas, pero lo más importante acá son los jugadores".
Dicho esto, recalcó lo siguiente: "Estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir. Entonces, hay que ir sacudiéndose y entendiendo que es un proceso distinto".
El estratega nacional destacó que "tienen que ir apareciendo nuevos líderes y nuevas voces dentro del camarín".
Agregó para cerrar que "es indispensable que el fútbol chileno vuelva a exportar jugadores. Es indispensable. No alcanza con jugar con la liga chilena".
Leer más de
Notas relacionadas
- Dedicó palabras a Chile, a DT de Estados Unidos y recordó a Pulgar: El react de Arturo Vidal en Mega tras la derrota de La Roja
- Chile cayó con Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica
- El consejo de Arturo Vidal a Darío Osorio para explotar en la Selección: Lo comparó con Robben y Olise