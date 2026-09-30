Hasta por 12 horas: Anuncian corte de agua en sectores de tres comunas de la Región Metropolitana

30 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 30 de septiembre se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 12 horas debido al cambio de válvulas, conexión de redes e instalación de arranques en los sectores a intervenir.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Ñuñoa

Desde las 15:00 horas del 30 de septiembre hasta las 03:00 horas del 1 de octubre.

Padre Hurtado

Desde las 15:30 horas hasta las 22:30 horas del 30 de septiembre.

Puente Alto

Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas del 30 de septiembre.

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