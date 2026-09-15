Estas son las comunas de la RM que tendrán cortes de agua este martes

15 sept. 2026 - 01:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 15 de septiembre se registrarán cortes de agua programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se extenderán durante la tarde y, en algunos casos, hasta la madrugada del viernes.

Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte del suministro en toda la comuna. Los horarios de inicio y término variarán dependiendo de la zona intervenida.

¿Qué comunas tendrán cortes de agua este martes 15 de septiembre?

San Joaquín

Desde las 15:00 horas del martes 15 hasta las 02:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Cerro Navia

Desde las 15:00 horas del martes 15 hasta las 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Vitacura

Desde las 15:00 horas del martes 15 hasta las 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre.