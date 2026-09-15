Peajes, bencina y el total antes de Fiestas Patrias: Cuánto cuesta viajar en auto de Santiago a Pucón en 2026

15 sept. 2026 - 00:12 hrs.

La llegada de Fiestas Patrias y el inicio del segundo semestre suelen coincidir con uno de los desplazamientos vehiculares más frecuentes desde la capital: el viaje al sur, particularmente hacia el destino turístico de Pucón, en la Región de La Araucanía.

Con los nuevos valores de peajes vigentes desde enero y las últimas alzas de combustible registradas durante agosto de 2026, calcular con precisión el costo del trayecto se vuelve indispensable antes de emprender la ruta. Esta es la estimación desglosada para un automóvil particular liviano.

¿Cuánto se demora el viaje de Santiago a Pucón en auto?

La distancia por carretera entre Santiago y Pucón es de aproximadamente 810 kilómetros, dependiendo del punto de origen dentro de la Región Metropolitana. El trayecto se realiza casi en su totalidad por la Ruta 5 Sur hasta la altura de Freire, en la Región de La Araucanía, donde se toma el desvío hacia la Ruta CH-199 que bordea el lago Villarrica hasta Pucón.

Según el estimador de la plataforma Ruta0, el tiempo de manejo continuo es de aproximadamente 9 horas y 20 minutos en condiciones normales de tránsito, sin considerar paradas de descanso o abastecimiento, ni congestión propia de temporadas altas.

¿Cuántos peajes hay entre Santiago y Pucón?

Entre Santiago y Freire (donde se abandona la autopista) el conductor debe pasar por ocho peajes troncales de la Ruta 5 Sur. Desde Freire hasta Pucón, la Ruta CH-199 opera como vía estatal no concesionada, por lo que no hay cobros adicionales en ese tramo.

Las ocho plazas troncales en orden de norte a sur son:

Nueva Angostura (km 54) - Ruta del Maipo.

(km 54) - Ruta del Maipo. Quinta (km 162) - Ruta del Maipo.

(km 162) - Ruta del Maipo. Río Claro (km 220) - Survías Maule-Ñuble.

(km 220) - Survías Maule-Ñuble. Retiro (km 323) - Survías Maule-Ñuble.

(km 323) - Survías Maule-Ñuble. Santa Clara (km 444) - Ruta Sur.

(km 444) - Ruta Sur. Las Maicas (km 550) - Ruta Sur.

(km 550) - Ruta Sur. Púa (km 623) - Ruta de la Araucanía.

(km 623) - Ruta de la Araucanía. Quepe (km 693) - Ruta de la Araucanía.

¿Cuánto cuestan los peajes de Santiago a Pucón en 2026?

Desde enero de 2026, las tarifas de los peajes troncales de Ruta 5 Sur para autos, camionetas, SUV y VAN se ubican en $3.800 por plaza. El desglose para el viaje completo es el siguiente:

Solo ida : 8 peajes x $3.800 = $30.400 .

: 8 peajes x $3.800 = . Ida y vuelta: 16 pasos x $3.800 = $60.800.

Estas cifras corresponden al pago normal con dispositivo TAG habilitado. Circular sin TAG o con contratos en mora activa el sistema de Pago Tardío de Transacciones (PTT), que aplica un recargo de aproximadamente el 25% sobre el valor troncal regular. La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas mantiene el listado oficial actualizado de plazas y tarifas por tramo.

¿Cuánto se gasta en bencina para ir a Pucón?

Para un vehículo particular liviano con un rendimiento promedio de 10 kilómetros por litro, el consumo estimado es de 81 litros para el viaje de ida y 162 litros para el circuito ida y vuelta.

Con los precios promedio de combustible en la Región Metropolitana vigentes tras el alza de agosto, el desglose por tipo de bencina es el siguiente:

Gasolina 93 octanos ($1.448 por litro): $117.288 solo ida y $234.576 en el circuito ida y vuelta.

($1.448 por litro): $117.288 solo ida y $234.576 en el circuito ida y vuelta. Gasolina 95 octanos ($1.485 por litro): $120.285 solo ida y $240.570 en el circuito ida y vuelta.

($1.485 por litro): $120.285 solo ida y $240.570 en el circuito ida y vuelta. Gasolina 97 octanos ($1.523 por litro): $123.363 solo ida y $246.726 en el circuito ida y vuelta.

($1.523 por litro): $123.363 solo ida y $246.726 en el circuito ida y vuelta. Diésel automotriz ($1.177 por litro): $95.337 solo ida y $190.674 en el circuito ida y vuelta.

Los precios varían por región. Las estaciones de servicio ubicadas en las regiones de Ñuble y La Araucanía suelen registrar valores que superan entre $30 y $60 por litro a los de la Región Metropolitana, según el observatorio de precios de combustible en Chile. Por eso, resulta conveniente iniciar el viaje con el estanque cargado en una estación metropolitana.