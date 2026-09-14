¿Cuándo bailará cueca el Presidente Kast? Esto se sabe de la tradicional actividad de Fiestas Patrias

14 sept. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast participará durante esta semana en distintas actividades oficiales en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, entre ellas la inauguración de las Fondas del Parque O'Higgins y el tradicional esquinazo.

La agenda del Mandatario contempla actividades desde este miércoles 16 de septiembre, jornada en la que encabezará la inauguración de las fondas capitalinas, hasta el viernes 18, día en que se desarrollarán distintos actos oficiales por las Fiestas Patrias.

Entre las actividades programadas también se encuentra su participación en el desfile de Fiestas Patrias en San Bernardo, además de la tradicional agenda del 18 de septiembre en Santiago.

Miércoles 16: inauguración de las Fondas del Parque O'Higgins

La primera actividad destacada de la agenda presidencial será este miércoles 16 de septiembre, cuando Kast participe en la inauguración de las Fondas del Parque O'Higgins.

El evento está programado para las 20:40 horas y contempla el tradicional esquinazo con el que se dará inicio oficialmente a las celebraciones en este tradicional recinto de Santiago.

Jueves 17: desfile de Fiestas Patrias en San Bernardo

Para el jueves 17 de septiembre, el Presidente tiene contemplada su participación en el desfile de Fiestas Patrias de San Bernardo.

Además, durante esa jornada se desarrollarán actividades vinculadas a la preparatoria para la Parada Militar, en el marco de las celebraciones oficiales.

Viernes 18: actos oficiales por Fiestas Patrias

El viernes 18 de septiembre estará marcado por una serie de actividades oficiales con motivo de Fiestas Patrias.

Durante esa jornada se contempla la realización de la fotografía oficial en La Moneda, además del Te Deum Ecuménico en la Catedral.

Posteriormente, el Presidente participará en el tradicional esquinazo en La Moneda, como parte de las actividades oficiales de celebración de la independencia nacional.

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