Cae banda dedicada a la fabricación y comercialización de popper: Líder es ingeniero bioquímico

14 sept. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de Aduanas, desbarató una organización dedicada a la fabricación y comercialización de popper -sustancia líquida que provoca efectos rápidos de euforia y relajación muscular- tras una investigación que se extendió por un año y medio.

El operativo contempló diligencias en la región de Valparaíso y la Región Metropolitana, donde fueron detenidos tres sujetos adultos de nacionalidad chilena. Entre ellos se encuentra un ingeniero bioquímico de 34 años, sindicado como uno de los líderes de la organización.

La investigación se inició luego de que Aduanas detectara más de 100 envíos de insumos para el envasado de la droga. Asimismo, el Director Regional de Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que es habitual la incautación de popper, “en los dos últimos años hemos incautado 10 mil unidades de este tipo de productos”.

Así operaba el ingeniero

Según los antecedentes, el líder importaba los insumos inicialmente a su nombre y posteriormente creó empresas vinculadas al rubro químico y farmacéutico. Además, contaba con una parcela en Quintero donde habría instalado un laboratorio clandestino para la fabricación de la droga, mientras un socio se encargaba del embalaje y la distribución.

Los productos eran comercializados en remesas de entre 100 y 200 frascos, de 10 a 15 mililitros, que podían alcanzar los $15 mil cada uno. Entre los químicos y la droga incautada, el avalúo alcanza los $35 millones. Además, durante la investigación se detectó una transferencia de $60 millones asociada a una de las operaciones realizadas por los imputados.

"Tenía bastante conocimiento"

Johnny Fica, jefe nacional contra el Crimen Organizado, destacó el rol del ingeniero bioquímico que “tenía bastante conocimiento en estos procesos para la elaboración de este tipo de drogas y el manejo de las sustancias químicas”. El sujeto habría utilizado parte de los ingresos del negocio para realizar viajes a Europa y otros destinos.

Los otros dos detenidos corresponden a un vendedor y un comprador, quien además fue encontrado con ketamina. Desde la PDI señalaron que se trata de un laboratorio clandestino de drogas, siendo el último caso similar detectado hace tres años.