PDI desarticula parte de organización criminal e incauta 811 kilos de cannabis sativa avaluados en más de $4 mil millones

13 sept. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la cuarta fase de la Operación Pacto Andino IV, detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, lograron desarticular parte de una organización criminal transnacional dedicada a la internación de droga desde Bolivia con destino a la Región Metropolitana.

El procedimiento se concretó tras diversas diligencias investigativas que permitieron establecer el funcionamiento de esta estructura criminal y su forma de operar.

Según explicó el subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Briant Sur, la organización utilizaba un inmueble ubicado en San Bernardo como centro de acopio de la droga, para posteriormente entregarla a distintos receptores.

Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas y se incautaron 811 kilos de cannabis sativa, equivalentes a aproximadamente 811 mil dosis. La droga fue avaluada en $4.055.000.000.

Además, los detectives incautaron dos vehículos, cinco teléfonos celulares y $126.000 en dinero en efectivo, especies que serán analizadas como parte de la investigación.

Según informó el subprefecto Godoy, uno de los detenidos mantenía antecedentes por un homicidio.

Tras ser puestos a disposición de la justicia, dos de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaron sujetos a arresto domiciliario.

La investigación busca establecer el nivel de participación de cada uno de los detenidos y determinar la totalidad de los integrantes de esta organización criminal transnacional.