"Nos duele profundamente": Gobierno revela dónde serán reubicados los sobrevivientes de la tragedia en Pitrufquén

12 sept. 2026 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la emergencia vivida en la comuna de Pitrufquén, las autoridades informaron oficialmente el plan de ayuda y reubicación para los sobrevivientes de este hecho que conmociona a la región de La Araucanía.

La respuesta ha sido encabezada en terreno por el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, quien se desplegó en la zona para coordinar de manera directa la contención y acompañamiento junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), los equipos regionales y las autoridades territoriales.

Respecto al destino de las personas afectadas, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que "lo ocurrido en Pitrufquén es una tragedia que nos duele profundamente, y nuestra prioridad ha sido acompañar a los sobrevivientes y asegurar que reciban el cuidado que necesitan".

La reubicación de los sobrevivientes

La ministra destacó que la reubicación de los adultos mayores quedará articulada de la siguiente manera:

Traslado a residencias autorizadas : Cuatro personas mayores ingresarán a residencias del Fondo Subsidio Eleam, mediante convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur. Tres de ellas serán acogidas en la comuna de Gorbea y una en Pucón, asegurando recintos con las condiciones técnicas adecuadas.

: Cuatro personas mayores ingresarán a residencias del Fondo Subsidio Eleam, mediante convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur. Tres de ellas serán acogidas en la comuna de Gorbea y una en Pucón, asegurando recintos con las condiciones técnicas adecuadas. Cuidado familiar: Las cuatro personas restantes permanecerán bajo el cuidado directo de sus familias, recibiendo el seguimiento continuo de las instituciones públicas.

Desde el ministerio indicaron que seguirán atentos al curso de la investigación oficial para tomar las medidas que correspondan.

Todo sobre Policial