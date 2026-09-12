Gobierno llama a ocupar el cupón de gas de $27.000: El plazo definitivo vence el 30 de septiembre

12 sept. 2026 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del plan de apoyo económico extraordinario "Chile Sale Adelante", impulsado para amortiguar el impacto del alza de los combustibles en los presupuestos familiares, el Gobierno hizo un llamado urgente a todas las familias beneficiarias a hacer efectivo el cobro del cupón de gas licuado de $27.000.

Este aporte estatal estuvo enfocado en los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) que lo activaron entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Los pagos y montos del beneficio se encuentran disponibles a través de BancoEstado desde el 17 de junio y podrán cobrarse de manera improrrogable hasta el próximo 30 de septiembre.

Balance por el cupón de gas

De acuerdo con el último balance del avance regional y comunal facilitado por BancoEstado, institución encargada del pago:

Activaciones a nivel nacional : Un total de 5.170.118 hogares lograron activar el beneficio durante la etapa correspondiente.

: Un total de 5.170.118 hogares lograron activar el beneficio durante la etapa correspondiente. Cobros efectuados : A la fecha, 4.079.084 beneficiarios han hecho efectivo el cobro, alcanzando una tasa de cobro nacional del 78,9%.

: A la fecha, 4.079.084 beneficiarios han hecho efectivo el cobro, alcanzando una tasa de cobro nacional del 78,9%. Monto cobrado: El cobro puede realizarse por el monto total disponible ($27.000) o de forma parcial. A nivel nacional, el cobro promedio alcanza los $22.500.

Las autoridades instan a las personas que aún no han hecho uso de su subsidio a hacerlo para no perder este importante apoyo económico antes de que venza el plazo a fin de mes.

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