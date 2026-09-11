Gobierno llama a cobrar el cupón de gas: Más de un millón de hogares aún no utiliza el beneficio

11 sept. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

A casi cuatro meses de su implementación, el Gobierno informó que más de un millón de hogares todavía no utiliza el cupón de gas, por lo que hizo un llamado a cobrarlo cuanto antes.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que más de 4 millones de beneficiarios ya lo han usado, pero todavía quedan 1.091.034 pendientes, y el plazo vence el 30 de septiembre.

Según datos de BancoEstado y la División de Estudios del Ministerio del Interior, 5.170.118 hogares activaron el aporte a nivel nacional. De ese total, 4.079.084 ya cobraron, equivalentes a un 78,9%.

Cupón de gas

El beneficio permite utilizar hasta $27.000 para comprar gas licuado. Hasta ahora, el monto promedio utilizado alcanza los $22.500, equivalente a un balón de 15 kilos.

El llamado del Gobierno apunta a que los hogares que todavía no han utilizado el cupón puedan hacerlo antes del 30 de septiembre a la medianoche.

El beneficio forma parte del plan "Chile Sale Adelante", implementado como una medida extraordinaria frente al alza de los combustibles.

La activación estuvo dirigida a familias de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y estuvo disponible entre el 18 de mayo y el 30 de junio.

O’Higgins lidera el uso del cupón y Magallanes tiene el mayor rezago

A nivel regional, O’Higgins tiene la mayor tasa de cobro, con 84,7%, seguida por Valparaíso, con 81,8%; Maule, con 81,7%; y la Región Metropolitana, con 81%.

En contraste, Magallanes registra la menor tasa, con 50,9%, seguida de Arica y Parinacota, con 66,1%; Tarapacá, con 68,9%; Los Lagos, con 72,2%; y Antofagasta, con 72,5%.

La Región Metropolitana concentra además el mayor número de hogares pendientes, con 357.177. Más atrás, se ubica Biobío, con 116.439 hogares; Valparaíso, con 100.495; La Araucanía, con 77.803; y Los Lagos, con 75.838.