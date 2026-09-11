Franco Parisi se querella contra Gino Lorenzini por delito de injurias y calumnias

11 sept. 2026 - 14:22 hrs.

Una querella por delitos de injurias y calumnias, fue la que presentó este viernes el ex candidato presidencial Franco Parisi, en contra de Gino Lorenzini, uno de los fundadores del Partido de la Gente (PDG).

El conflicto estalló a mediados de este año cuando -según se lee en la querella- Lorenzini inició una “campaña comunicacional difamatoria" en medios y redes sociales, principalmente en el programa de streaming Sin Filtros.

Según la denuncia, en dichas plataformas Lorenzini sostuvo reiteradamente que el PDG se constituyó mediante “firmas falsas” y que fue ideado como un esquema ilícito para apropiarse de recursos estatales.

En el relato, se menciona que Lorenzini aseguró que el excandidato Parisi intentó sobornarlo proponiéndole repartir los dineros de la devolución de votos del Servel, proponiendo como fórmula que el 50% de los fondos se fueran al propio Parisi, un 30% para Lorenzini y 20% para los "Bad Boys", un grupo que integraban el círculo más cercano al excandidato.

Además, le atribuyó retiros en efectivo por caja y triangulaciones de miles de millones de pesos hacia sus cuentas personales.

La querella enfatiza que las rendiciones del PDG fueron aprobadas legalmente por el Servel y que Parisi ni siquiera estaba en Chile en las fechas en que se constituyó el partido o en las que supuestamente se ejecutaron los ilícitos.

Por ello, se argumenta que Lorenzini habría “excedido su derecho legítimo y constitucional, de libre expresión y opinión, pues ha realizado expresiones e imputaciones que están sujetas al control jurisdiccional, debido a que se imputa delito y manifiestan su ánimo claro de dar mala fama y deshonra ante la opinión pública”.