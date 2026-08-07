Exclusivo: Fiscalía abre arista por lavado de activos y ordena investigar patrimonio de Parisi y de otros 10 militantes del PDG

07 ag. 2026 - 16:37 hrs.

No son días fáciles para el Partido de la Gente (PDG). La Fiscalía Centro Norte lleva adelante al menos dos investigaciones sobre la colectividad liderada por Franco Parisi. Una de ellas impulsada por exmilitantes del PDG que denuncian falsificación de firmas, y otra recientemente ingresada por el Servel, que apunta a irregularidades en los gastos del partido.

Hasta ahora las indagatorias han apuntado al expresidente de la tienda, Luis Moreno, y a Miguel Azar, ex administrador general de fondos del Partido de la Gente, quienes figuran como imputados en la investigación que encabeza la fiscal Patricia Cerda.

Sin embargo, según antecedentes a los que tuvo acceso Mega Investiga, en la causa también figura como sujeto de interés Franco Parisi y otros 10 militantes de la colectividad.

Así quedó plasmado en una orden de investigar enviada por la fiscal Patricia Cerda a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI el pasado 8 de septiembre de 2025. En el documento se instruye una serie de diligencias en el marco de una investigación por Lavado de Activos y Fraude de Subvenciones.

Dichas diligencias buscan investigar a la ex cúpula del Partido de la Gente, que lideraba la tiene en 2023, así como también, al ex candidato presidencial Franco Parisi.

Específicamente, la diligencias apuntaban a investigar los “antecedentes penales o policiales de cualquier naturaleza”; indicar los datos de contacto; “individualizar sus domicilios, u cualquier otro inmueble en el cual residan temporal o permanentemente”; e “individualizar los vehículos que registran a su nombre y aquellos que realmente utilizan”.

Asimismo, la fiscal Cerda ordenó a la PDI realizar un levantamiento patrimonial de los bienes de cada uno de los sujetos de interés, es decir, Parisi, Moreno, Azar y otros ocho militantes y ex militantes de la colectividad. Hacia el final, la orden señala que la brigada debe informar “cualquier otro antecedente que pudiera resultar útil a la presente investigación”.

Consultado por Mega Investiga, el excandidato Parisi aseguró que desconoce la existencia de “alguna investigación sobre mi patrimonio, dudo que ello sea así. No existe ninguna denuncia o querella en mi contra y además mi patrimonio es público, yo siempre he actuado con transparencia sobre ello y he debido declararlo en las oportunidades en que fui candidato”.

En la mira de la Unidad de Análisis Financiero

La indagatoria liderada por la fiscal Patricia Cerda, también apuntó a las cuentas bancarias de los 11 militantes y exmilitantes de la colectividad que están en la mira del Ministerio Público.

El pasado 8 de septiembre de 2025, la fiscal requirió información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para conocer eventuales operaciones sospechosas del grupo antes mencionado. Específicamente, se solicitó remitir Ministerio Público todos los antecedentes de “Reporte de Operaciones Sospechosas”, “Reporte de Operaciones en Efectivo”, y “Declaración de Porte y Transporte de Efectivo”, respecto de Parisi, Moreno, Azar y el resto de los investigados.

De igual forma, la fiscalía solicitó a la UAF indicar en su respuesta si es que eventualmente las personas mencionadas no registran este tipo de antecedentes.

Estos nuevos antecedentes complican aún más el escenario del Partido de la Gente. Hasta ahora, la actual directiva ha optado por apuntar a la responsabilidad individual de la exdirectiva de la tienda, e incluso han evaluado querellarse en la causa.

Mientras, la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte aún permanece desformalizada.

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