Desarticulan mercado negro de impresión que movía millones de pesos: Incautan más de 170 mil productos falsificados

07 ag. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario esquema de falsificación de insumos para impresoras quedó al descubierto tras un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió incautar una enorme cantidad de productos falsificados en Santiago y la región de Valparaíso.

La investigación comenzó en el Aeropuerto de Santiago, donde funcionarios de Aduanas detectaron el ingreso de miles de etiquetas para productos. El hallazgo generó una alerta y permitió establecer que estas correspondían a insumos destinados a la impresión, como tintas, tóners y cartuchos.

Fueron incautados más de 170 mil productos

A partir de esa primera incautación, se levantó una alerta a nivel nacional para que las distintas aduanas del país reforzaran la fiscalización. El resultado en la región de Valparaíso permitió descubrir un cargamento de enormes dimensiones.

En total, fueron detectados más de 170 mil elementos para impresión, entre tintas, botellas, cartuchos y tóners para impresoras láser, todos con marcas que habían sido falsificadas.

Un esquema para hacer pasar productos falsos como originales

Según los antecedentes de la investigación, los productos ingresaban al país de manera separada. En Valparaíso fueron encontrados contenedores que tenían embalajes y cartuchos y envases de tinta declarados sin marca.

Esta modalidad permitió ingresar por separado distintos elementos que posteriormente eran utilizados para fabricar productos con apariencia de originales.

El director de Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, explicó detalles de la enorme incautación al mercado negro de impresión.

“Se pudo detectar en Valparaíso contenedores que tenían en su interior, de forma separada, embalajes y también 17 mil cartuchos y envases de tinta para impresora que venían declarados sin ninguna marca. Esto permitió, en consecuencia, poder dar cuenta de una situación en la que de manera separada, desagregada, se ingresaba al país mercancía que tenía característica de falsificación", señaló.

Posteriormente, se realizó la incautación de las mercancías internadas, que según los antecedentes entregados durante el operativo se aproximan a 140 mil insumos para impresión, con un valor establecido que supera los $3.000 millones. Además, se incautó parte del patrimonio que pudo ser vinculado a la operación.

¿Cómo detectaron que eran productos falsificados?

Uno de los aspectos que llamó la atención de la investigación es el nivel de detalle utilizado para hacer pasar los productos como originales.

Los tóners y tintas tenían etiquetas, códigos de barras, instrucciones, certificaciones y símbolos que buscaban darles una apariencia completamente legítima. Incluso algunos tóners contaban con piezas y elementos de seguridad.

Para determinar que se trataba de falsificaciones, Aduanas y la PDI recurrieron a las empresas propietarias de las marcas.

Tras detectar las primeras etiquetas sospechosas, se contactó a los fabricantes y proveedores correspondientes. Posteriormente, se realizó un peritaje conjunto entre los investigadores y las compañías afectadas, que permitió confirmar que los productos no eran originales.

Una familia de tres personas detrás del esquema

Otro de los elementos que llamó la atención de la investigación es que, pese a la magnitud de la operación, no se trataría de una gran organización internacional.

Los antecedentes apuntan a una familia compuesta por tres personas, quienes habrían participado en el proceso de comercialización de los productos falsificados.

Los tres son actualmente sujetos de interés de la Fiscalía y se encuentran identificados, mientras se reúnen los últimos antecedentes de la investigación para avanzar en su formalización.

Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Centro Norte, detalló cómo funcionaba la estructura: “Esta investigación permitió detectar una estructura que presuntamente, se dedicaba a ensamblar y comercializar insumos de impresión falsificados. Los antecedentes reunidos dan cuenta de que se ingresaban al país distintos insumos, tales como tintas, toner, cartuchos, chips y etiquetas, material de embalaje que luego era utilizado para dar apariencia de real y de originalidad a productos de marcas reconocidas”.