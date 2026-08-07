Navegaron 10 horas para capturarlo: Cae en una isla de Magallanes imputado por abuso sexual y explotación sexual de una menor

07 ag. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 46 años, que permanecía prófugo de la justicia por una investigación por delitos sexuales contra una menor de edad, fue detenido en un sector aislado de la región de Magallanes luego de un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile.

El imputado, identificado como Luis Alberto Echeparrebordo, fue ubicado en Caleta Doris, en la Provincia Antártica, donde se encontraba a bordo de una embarcación. Para concretar la detención, los equipos policiales y marítimos debieron navegar durante cerca de 10 horas.

Durante la jornada del jueves pasado, fue formalizado por los delitos de promover y facilitar la explotación sexual de una persona menor de 18 años y violación de una menor de edad, quedando en prisión preventiva.

El operativo para capturarlo en una isla

La detención fue posible tras un trabajo coordinado entre detectives de la PDI y personal de la Policía Marítima de Puerto Williams.

El prefecto (s) de la Región Policial de Magallanes, Pablo Merino, explicó que "este operativo contempló labores de análisis criminal, inteligencia policial y una estrategia focalizada en la búsqueda de prófugos de la justicia vinculados a delitos de alta connotación social".

Agregó que "el imputado era requerido en el marco de una investigación desarrollada por detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, por hechos denunciados en esta ciudad relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes".

Por su parte, el teniente René Rojas, capitán de Puerto de Puerto Williams, detalló que "este procedimiento es el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y la autoridad marítima. Como Capitanía de Puerto de Puerto Williams, dispusimos del zarpe de la LSR 4430 Navarino, junto con Policía Marítima, para apoyar esta diligencia que culminó con la detención de una persona en un sector aislado de la comuna".

Investigación comenzó por hechos ocurridos en 2022

La investigación se originó por hechos ocurridos en 2022, cuando el imputado habría promovido y facilitado la explotación sexual de una adolescente de 15 años en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, posteriormente también fue imputado por el delito de violación contra la misma víctima.

Tras emitirse una orden de detención en su contra, las diligencias investigativas permitieron establecer que se encontraba oculto en un sector insular de la provincia Antártica, donde finalmente fue capturado.

Seremi destacó el trabajo conjunto

El seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López, valoró el resultado del operativo y señaló que "el día de ayer, la Policía de Investigaciones de Puerto Williams y la Armada de Chile, luego de más de 10 horas de navegación, dieron con la detención de un adulto de nacionalidad chilena acusado de promover la explotación sexual de niños y adolescentes".

Asimismo, sostuvo que "esta acción conjunta demuestra el compromiso de nuestras instituciones del sistema de seguridad en Magallanes para detener a todos aquellos que son buscados por la justicia e incrementar la sensación de seguridad para nuestros ciudadanos".

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