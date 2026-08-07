Asesinan a ciudadano egipcio en Coronel: Presunto participante se presentó ante Carabineros

07 ag. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio ocurrió durante la mañana de este viernes en la comuna de Coronel, en la región de Biobío, donde un hombre fue atacado en circunstancias que se encuentran siendo investigadas.

Desde la Fiscalía del Biobío indicaron a Meganoticias.cl que la víctima correspondería a un ciudadano de nacionalidad egipcia, ya que en sus pertenencias portaba un pasaporte de dicho país.

El ente persecutor señaló que el hombre murió a causa de un ataque cortopunzante; sin embargo, aún no se puede descartar que se haya utilizado un arma de fuego.

Una persona señaló estar vinculada al homicidio

Desde el Ministerio Público también confirmaron a este medio, de manera preliminar, que una persona habría ido a una unidad de Carabineros de forma voluntaria para decir que estuvo involucrada en el hecho. A raíz de lo anterior, se le tomará la declaración correspondiente a fin de verificar su relato.

Las diligencias están siendo realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y la Fiscalía ECOH.

Víctima habría pedido ayuda

El director de Seguridad Municipal de Coronel, Iván Segura, explicó a Radio Bio Bío que "este es un hecho que fue alertado a través del 1486, donde señalaban que una persona habría llegado hasta este lugar en un vehículo, y se bajó de este vehículo en movimiento pidiendo ayuda. Posteriormente, la gente que fue a prestar los primeros auxilios se percató de que mantenía algunas heridas cortopunzantes, tanto en el pecho como también en su cuello".

"Carabineros comenzó con el proceso investigativo para saber la trayectoria en la cual se desplazaba este vehículo, y, por otra parte, también la central de cámaras municipal se está poniendo a disposición para poder colaborar", agregó.

Por último, la autoridad de la comuna presumió "que la persona que se trasladaba en este vehículo venía en un trayecto aproximadamente desde el interior. Posiblemente puede ser desde Camilo Olavarría o de Huertos Familiares. Eso es lo que se está averiguando y trabajando en materia investigativa".

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