"Es algo diferente a lo que existe hoy": Arrau defiende propuesta de nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado

07 ag. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió este viernes la propuesta del Gobierno para crear un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en combatir el crimen organizado y el terrorismo, una de las principales iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Durante una actividad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el secretario de Estado explicó que la medida busca entregar herramientas extraordinarias para enfrentar organizaciones criminales en zonas específicas del país.

Nuevo estado de excepción para el crimen organizado

Arrau expuso que la iniciativa contempla un estado de excepción distinto a los actualmente existentes en la Constitución y que podría aplicarse en sectores urbanos o rurales donde la seguridad pública esté gravemente afectada.

"Lo que hemos planteado es que existe un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que es algo diferente a lo que existe hoy día y enfocado precisamente en combatir el crimen organizado y el terrorismo en ciertas áreas", señaló.

El ministro agregó que la medida podría utilizarse "en un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur del país o en el altiplano".

Las herramientas que contempla la propuesta

La autoridad señaló que el nuevo estado de excepción permitiría adoptar medidas extraordinarias para apoyar investigaciones y perseguir a organizaciones criminales en zonas determinadas.

"Se le entrega al Estado nuevas herramientas para hacerse cargo de una persecución, de una investigación o de la búsqueda y control de ciertos tipos delictuales como el crimen organizado y el terrorismo, en ciertas áreas muy acotadas", afirmó.

Asimismo, recalcó que la propuesta mantendrá control del Congreso y que "no es un estado de conmoción interna o de emergencia por alteración del orden público, sino un estado de excepción de seguridad pública".

Arrau destaca avances de la ACOT

El ministro sostuvo que la ACOT considera cerca de 20 proyectos de ley, además de medidas de gestión y coordinación entre instituciones.

También destacó avances en materia de seguridad, asegurando que este año han aumentado los decomisos de droga y disminuido los homicidios y los robos con violencia, según cifras del Gobierno.

Finalmente, al ser consultado por las críticas respecto al secreto bancario, afirmó que esa herramienta ya existe en la legislación vigente cuando es autorizada por la justicia.

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