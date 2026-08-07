Hasta 100 km/h: Emiten alerta por vientos "moderados a fuertes" para zonas de dos regiones del país

07 ag. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para sectores de dos regiones del país por "viento moderado a fuerte", fenómeno que responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro".

La medida estará vigente desde la tarde de este viernes hasta la noche del lunes 10 de agosto.

¿Qué zonas se verán afectadas?

De acuerdo con el organismo, las regiones afectadas son Antofagasta y Atacama. El detalle de las zonas y vientos es el siguiente:

Región de Antofagasta

Cordillera: 80-100 km/h (viernes 7) - 80-100 km/h (sábado 8).

Región de Atacama

Cordillera: 80-100 km/h (viernes 7) - 80-100 km/h (sábado 8) - 80-100 km/h (domingo 9) - 80-100 km/h (lunes 10).

La DMC emite una alerta cuando se "pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas". A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos estar informados de las condiciones del clima y evitar riesgos innecesarios.

DMC actualiza aviso por vientos para la región de Antofagasta

Por otro lado, Meteorología actualizó un aviso por "viento normal a moderado" para la región de Antofagasta, el cual está vigente desde la tarde de este viernes hasta la noche del domingo 9 de agosto.

Las zonas afectadas y el detalle de los vientos son los siguientes:

Cordillera Costa: 60-80 km/h (viernes 7) - 60-80 km/h (sábado 8) - 60-80 km/h (domingo 9).

Cordillera: 60-80 km/h (domingo 9).

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