El plan de expansión de Cencosud: Espera alcanzar 40 supermercados de nuevo formato al cierre de 2026

07 ag. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la transformación del consumo y un entorno económico donde el bolsillo de las familias exige mayor eficiencia, Cencosud puso el acelerador en su más reciente e innovadora apuesta comercial en Chile: el formato de descuento o hard discount.

Tras haber inaugurado en junio de este año su primer local en el centro de Santiago, la compañía ya cuenta con cinco tiendas operativas y reveló una ambiciosa meta de expansión: alcanzar los 40 locales Don Salva al cierre de este año, consignó DF.

Un modelo centrado en la eficiencia y la logística

El formato hard discount de Don Salva busca responder a la creciente sensibilidad a los precios por parte del consumidor chileno sin descuidar el abastecimiento de calidad. La clave de este modelo radica en una estrategia de surtido optimizado y eficiencia operativa.

Surtido acotado : Selección rigurosa de productos con foco en marca propia y marca blanca, lo que permite reducir significativamente los costos logísticos.

: Selección rigurosa de productos con foco en marca propia y marca blanca, lo que permite reducir significativamente los costos logísticos. Red logística robusta : Apoyándose en el ecosistema y la infraestructura de Cencosud, la cadena logra abastecer eficientemente sus salas de venta.

: Apoyándose en el ecosistema y la infraestructura de Cencosud, la cadena logra abastecer eficientemente sus salas de venta. Apoyo a pymes local: A través del programa "Nuestros productores", en el que participan más de 170 emprendedores, la firma integra innovación y desarrollo local en sus perchas.

Con este despliegue, sumado a las aperturas planificadas en sus otros formatos (como el próximo hito de Jumbo en Linares en el segundo semestre), Cencosud quedará muy cerca de alcanzar la barrera de las 300 tiendas totales en el país, consolidando su red compuesta por Jumbo (60 locales), Santa Isabel (195 locales), Spid (35 locales) y Don Salva (5 locales).

Sucursal de Don Salva / Aton

Adaptabilidad en un mercado de alta competencia

La incursión en el hard discount se da en un escenario de creciente competitividad en la región, marcado por el ingreso de nuevos actores internacionales y el desarrollo de marcas de descuento.

Frente a este panorama, desde la ejecutiva del grupo señalan que la clave del éxito está en la adaptabilidad, la transformación digital y la omnicanalidad, integrando el uso de datos e inteligencia artificial para optimizar desde la fijación de precios (pricing) hasta la relación directa con los clientes a través de nuevos canales de comunicación.

Mientras su marca insignia Jumbo (que supera los 5 millones de clientes mensuales) continúa enfocada en la experiencia, la calidad y la diferenciación gastronómica —manteniendo su sello histórico tras 50 años de trayectoria—, Don Salva surge como la herramienta estratégica para capturar a un público que busca resolver compras cotidianas con la mejor relación precio-calidad.

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