Inicia el pago de compensación de Farmacias Ahumada: ¿Quiénes reciben el dinero?

07 ag. 2026 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 7 de agosto de 2026 comenzó oficialmente el pago de compensación de Farmacias Ahumada por la colusión en los precios de más de 200 medicamentos, ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Esto sucede tras un extenso proceso legal, derivado de una demanda colectiva del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) junto con las asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fojucc.

El acuerdo judicial, suscrito originalmente en agosto de 2025 por un monto global indemnizatorio de $980 millones, estipuló la entrega de recursos dividida en dos grandes grupos de beneficiarios: los de interés colectivo y los de interés difuso.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta etapa?

El pago que inicia este viernes está enfocado prioritariamente en el grupo de interés difuso, un segmento definido para ir en directa ayuda de familias vulnerables del país.

Los receptores de este beneficio corresponden a:

Niños y niñas del "Programa Control Niño Sano": El pago beneficiará a un universo de 6.602 receptores (titulares del pago) que tienen bajo su cuidado a 7.833 menores de 6 años pertenecientes a familias de alta vulnerabilidad.

Requisitos específicos de los beneficiarios:

Haber figurado con el Bono por Control Niño Sano registrado en el mes de junio de 2025.

Que dicho bono haya sido emitido para cobro por un integrante del Programa Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO) en junio de 2025.

Mantener su condición de vigencia activa en el programa Chile Seguridades y Oportunidades al mes de pago (agosto de 2026).

Monto del beneficio y modalidad de pago

Cada beneficiario de este grupo recibirá un monto equivalente a $45.030 por cada menor a su cargo.

Fecha de pago : Las transferencias comienzan este 7 de agosto de 2026 y se extenderán de forma progresiva hasta el 28 de agosto.

: Las transferencias comienzan este 7 de agosto de 2026 y se extenderán de forma progresiva hasta el 28 de agosto. Vía de entrega: El dinero no requiere de postulación. Será depositado o entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en conjunto con los habituales bonos o aportes mensuales del programa Chile Seguridades y Oportunidades, mediante la incorporación de un nuevo haber bajo el concepto explícito de compensación.

El primer grupo indemnizado

Este desembolso completa el plan indemnizatorio previsto en el acuerdo judicial. El primer grupo —correspondiente al interés colectivo— incluyó a 17.652 personas registradas en las bases históricas de Farmacias Ahumada como afectadas directas por el alza concertada de medicamentos.

Dichos usuarios recibieron una compensación de $32.620 por persona hacia finales del año 2025, tras inscribir sus datos bancarios en el portal habilitado para el trámite.

Con un 58,8% del fondo asignado a este grupo ($575,8 millones) y un 41,2% al grupo de Niño Sano ($404,1 millones), el proceso concluye con una auditoría externa para garantizar el estricto cumplimiento del fallo.

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