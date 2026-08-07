Dos chilenos fueron detenidos tras hacer explotar un cajero automático en Uruguay: Usaron tanques de oxígeno

07 ag. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un grupo de delincuentes hizo estallar un cajero automático durante la madrugada de este viernes en Uruguay. Entre los tres detenidos por el hecho hay dos ciudadanos chilenos, de 44 y 35 años.

El ataque ocurrió en la esquina de Avenida de las Américas y Rafael Barret, en el barrio Parque Miramar. Según informó el medio uruguayo Subrayado, que además difundió el registro, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta y utilizaron tanques de oxígeno para provocar la explosión.

El estallido provocó importantes daños en el local donde se encontraba instalado el cajero y también afectó a un comercio lindero.

Así fue el ataque al cajero automático

De acuerdo con los antecedentes difundidos por el citado medio, eran cinco los integrantes de la banda. Cuatro de ellos descendieron de una camioneta Citroën Berlingo gris.

Los sujetos vestían overoles, tenían sus rostros cubiertos y hasta se taparon las suelas de los zapatos para evitar dejar rastros.

En aproximadamente dos minutos prepararon el ataque. Primero rompieron el vidrio con una maceta y también utilizaron un hacha. Luego colocaron dos tanques de oxígeno en la puerta y, a cierta distancia, instalaron una batería que posteriormente conectaron mediante cables.

En menos de cuatro minutos lograron hacer explotar el cajero. Los vidrios estallaron y los delincuentes ingresaron al lugar, pero rápidamente salieron corriendo hacia la camioneta.

Sin embargo, el sistema de entintado del cajero se activó, por lo que los sujetos no lograron llevarse el dinero.

Persecución terminó con tres detenidos

Tras el ataque, un equipo del PADO de la Jefatura de Policía de Canelones detectó lo ocurrido y observó la camioneta cuando se retiraba del lugar.

Los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta varios kilómetros, donde el vehículo terminó chocando a una cuadra del lugar de la explosión.

Durante la huida, los delincuentes arrojaron decenas de clavos "miguelitos" sobre la calle para intentar dificultar la persecución policial.

Hasta el momento, hay tres detenidos: dos ciudadanos chilenos, de 44 y 35 años, y un ciudadano uruguayo de 28 años.