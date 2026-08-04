Autoridades de Guatemala declaran alerta por fuerte erupción del volcán de Fuego y ordenan evacuaciones

04 ag. 2026 - 04:18 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades de Guatemala declararon el lunes la alerta de "peligro", el segundo nivel más alto, por una fuerte erupción del volcán de Fuego, a 35 km de la capital, e iniciaron la evacuación de caseríos cercanos.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes, y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

Evacuaciones y aumento de intensidad eruptiva

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que declaró la "alerta anaranjada a nivel nacional" —previa a la roja—, traslada a pobladores de dos aldeas a refugios en el centro del municipio de San Juan Alotenango.

Imágenes divulgadas por los cuerpos de socorro mostraban las fuertes explosiones que enrojecen las nubes y los flujos de lava que descienden por las laderas del volcán, de 3.763 metros de altura.

"Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la auto evacuación", pidió en un video difundido en redes sociales la vocera de Conred, Valeria Urizar.

Riesgo de deslaves y columnas de ceniza

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) informó en un comunicado que el volcán "evoluciona hacia una fase más explosiva".

Ante eso, el Insivumeh alertó de deslaves de material volcánico ardiente en las laderas con mayor peligro las comunidades en los flancos oeste y sur.

Suspensión de clases y cierre de carreteras

El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales en comunidades de dos municipios cercanos al volcán como prevención.

En tanto, la policía de tránsito cerró una carretera que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país.

El Instituto de Vulcanología indicó que las columnas de ceniza superaban los 6.000 metros con caída de partículas en comunidades cercanas.

Por ahora, las autoridades han descartado que el aeropuerto internacional se vea afectado.

Historial de actividad del volcán de Fuego

Una de las últimas fases eruptivas del volcán de Fuego fue en febrero pasado y otra en junio de 2025 que obligó a la evacuación de unas 800 personas.

El volcán de Fuego, situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

En 1932 una erupción del volcán de Fuego lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).